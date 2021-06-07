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Haberler Galeri İzmir'e sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 7 Haziran Pazartesi hava durumu...

İzmir'e sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 7 Haziran Pazartesi hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde sağanak yağış bekleniyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Manisa, Kütahya, Çorum, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, İzmir ile Tokat'ın kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 7 Haziran Pazartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 7 Haziran 2021 Pazartesi 08:45 Güncelleme Tarihi: 7 Haziran 2021 Pazartesi 08:49
İzmir'e sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 7 Haziran Pazartesi hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artarak, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

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İzmir'e sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 7 Haziran Pazartesi hava durumu...

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İzmir'e sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 7 Haziran Pazartesi hava durumu...

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Manisa, Kütahya ile İzmir'in kuzey ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 34°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 31°C

Az bulutlu

İzmir'e sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 7 Haziran Pazartesi hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İzmir'e sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 7 Haziran Pazartesi hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Eskişehir çevreleri ile gece saatlerinden sonra Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

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30 sn kaldı Günlük burç yorumları - 7 Haziran Pazartesi
Günlük burç yorumları - 7 Haziran Pazartesi