  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri İzmir’i sağanak ve fırtına vurdu: Caddeler göle döndü

İzmir’i sağanak ve fırtına vurdu: Caddeler göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir için sağanak ve fırtına uyarısının ardından kentte gece saatlerinde başlayan sağanak caddeleri göle çevirirken, bazı ilçelerde ise fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi.

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 08:35
İzmir’i sağanak ve fırtına vurdu: Caddeler göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir için yapmış olduğu sağanak ve fırtına uyarısının ardından kentte gece saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde işe gitmekte olan vatandaşlar ve sürücüler sağanak nedeniyle zor anlar yaşarken, birçok ilçedeki ana caddeler ise sağanak nedeniyle adeta göle döndü.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir’i sağanak ve fırtına vurdu: Caddeler göle döndü

FIRTINA AĞAÇLARI DEVİRDİ
Bornova ilçesi Ümit Mahallesi'nde fırtına nedeniyle bir ağaç elektrik tellerinin üzerine devrildi. İhbar üzerine adrese gelen Gediz Elektrik personelleri tarafından tellerin üzerine düşen ağaç çalışmalar sonrası tellerin üzerinden kaldırıldı. Ayrıca Buca ilçesinde de bir ağaç devrilirken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince devrilen ağaç bulunduğu yerden kaldırıldı.

İzmir’i sağanak ve fırtına vurdu: Caddeler göle döndü

MAVİŞEHİR MAHALLESİ'NDE CADDELER SU ALTINDA KALDI
Sağanak yağmur nedeniyle daha önce birçok aracın sular altında kaldığı Karşıyaka Mavişehir Mahallesi'nde caddeler adeta göle döndü.

İzmir’i sağanak ve fırtına vurdu: Caddeler göle döndü

Birçok noktada su birikintileri meydana gelirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ise yollarda biriken suları tahliye etmek için gece boyu çalışmalar yürüttü.

İzmir’i sağanak ve fırtına vurdu: Caddeler göle döndü

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi, itfaiye ve polis ekipleri ise gece boyunca etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle adeta teyakkuza geçti.

iha

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı 27 Ocak Çarşamba BİM aktüel ürünler kataloğu!
27 Ocak Çarşamba BİM aktüel ürünler kataloğu!