İzmir'i sağanak ve lodos vurdu! Kordon sular altında kaldı, Karşıyaka'da tramvay seferleri durdu

İzmir'de sabah saatlerinde başlayan sağanak ve lodos yaşamı olumsuz etkiledi. Karşıyaka'da adeta karayla deniz birleşti. Yaya, bisiklet ve tramvay yolu su altında kaldı. İzmir Birinci Kordon da yağmur ve deniz suyuyla doldu.



