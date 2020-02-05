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İzmir'i sağanak ve lodos vurdu! Kordon sular altında kaldı, Karşıyaka'da tramvay seferleri durdu

İzmir'de sabah saatlerinde başlayan sağanak ve lodos yaşamı olumsuz etkiledi. Karşıyaka'da adeta karayla deniz birleşti. Yaya, bisiklet ve tramvay yolu su altında kaldı. İzmir Birinci Kordon da yağmur ve deniz suyuyla doldu.

Giriş Tarihi: 5 Şubat 2020 Çarşamba 17:49 Güncelleme Tarihi: 5 Şubat 2020 Çarşamba 17:51
İzmir'i sağanak ve lodos vurdu! Kordon sular altında kaldı, Karşıyaka'da tramvay seferleri durdu

İzmir'de sabah saatlerinde başlayan sağanak ve lodos yaşamı olumsuz etkiledi.

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İzmir'i sağanak ve lodos vurdu! Kordon sular altında kaldı, Karşıyaka'da tramvay seferleri durdu

Kentte yağmur öğleden sonra etkisini artırırken, şiddetli lodos nedeniyle Körfez'de büyük dalgalar oluştu.

İzmir'i sağanak ve lodos vurdu! Kordon sular altında kaldı, Karşıyaka'da tramvay seferleri durdu

Karşıyaka'da adeta karayla deniz birleşti. Yaya, bisiklet ve tramvay yolu su altında kaldı.

İzmir'i sağanak ve lodos vurdu! Kordon sular altında kaldı, Karşıyaka'da tramvay seferleri durdu

Şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle yürümekte güçlük çekenlere, belediye ekipleri yardım etti.

İzmir'i sağanak ve lodos vurdu! Kordon sular altında kaldı, Karşıyaka'da tramvay seferleri durdu

Karşıyaka'da tramvay seferleri iptal edildi. İZSU ekipleri, tramvay yolundaki suyu tahliye çalışması başlattı.

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