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Haberler Galeri İzmir'i sarsan depremin üzerinden iki yıl geçti! İşte o gün ve sonrasında yaşananlar...

İzmir'i sarsan depremin üzerinden iki yıl geçti! İşte o gün ve sonrasında yaşananlar...

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklanrında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde 117 vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremin yaraları, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle sarılsa da kaybedilen canların acısı tazeliğini koruyor. İzmir'de tarifsiz acıların yaşandığı deprem bölgesi, enkaz yığınına dönen binaların altında kalan çocukların yaşam mücadelesine de tanıklık etti. Türkiye, depremin ardından yaraların hızla sarılması için seferber oldu. Devletin bölgede yürüttüğü yoğun çalışmaların yanı sıra depremzedeler için ülkenin dört bir yanından yapılan yardımlar İzmir'e ulaştırıldı. İşte o gün ve sonrasında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 14:46 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 14:52
İzmir’i sarsan depremin üzerinden iki yıl geçti! İşte o gün ve sonrasında yaşananlar...

Ege Denizi'nde 30 Ekim 2020 Cuma günü saat 14.51'de Seferihisar ilçesi Doğanbey Mahallesi'nin 23 kilometre açığında 16,54 kilometre derinlikte kırılan fayın neden olduğu 6,6 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 15 saniye sürdü.

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İzmir’i sarsan depremin üzerinden iki yıl geçti! İşte o gün ve sonrasında yaşananlar...

Sığacık Mahallesi'nde tsunamiye neden olan depremin asıl yıkıcı etkisi, merkez üssüne yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Bayraklı ve Bornova ilçelerinde görüldü.

İzmir’i sarsan depremin üzerinden iki yıl geçti! İşte o gün ve sonrasında yaşananlar...

Alüvyon zemine sahip bu bölgede depremin hemen ardından 9 bina tamamen veya kısmen yıkıldı. Polis telsizlerinden gelen yıkım ihbarları sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

İzmir’i sarsan depremin üzerinden iki yıl geçti! İşte o gün ve sonrasında yaşananlar...

ENKAZIN ALTINDAN SAATLER SONRA ÇIKARILDILAR

İzmir'de tarifsiz acıların yaşandığı deprem bölgesi, enkaz yığınına dönen binaların altında kalan çocukların yaşam mücadelesine de tanıklık etti.

Arama kurtarma ekiplerinin depremin hemen ardından yıkılan binaların enkazında geceli gündüzlü gerçekleştirdiği özverili çalışmayla 3 yaşlarındaki Ayda Gezgin ve Elif Perinçek, 14 yaşındaki İdil Şirin, 16 yaşındaki İnci Okan ve 15 yaşındaki Günay Özışık, depremden saatler sonra beton blokların arasından sağ çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir’i sarsan depremin üzerinden iki yıl geçti! İşte o gün ve sonrasında yaşananlar...

Acı olayda ekiplerin yaklaşık 108 saatlik arama ve kurtarma çalışmalarında Bayraklı ilçesinde yıkılan Rızabey, Doğanlar, Yağcıoğlu ve Yılmaz Erbek apartmanlarıyla Emrah Sitesi'ndeki iki bina ve Barış Sitesi'nin 3 blokundan 107 kişi sağ çıkarıldı.

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