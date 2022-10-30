İzmir'i sarsan depremin üzerinden iki yıl geçti! İşte o gün ve sonrasında yaşananlar...

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklanrında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde 117 vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremin yaraları, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle sarılsa da kaybedilen canların acısı tazeliğini koruyor. İzmir'de tarifsiz acıların yaşandığı deprem bölgesi, enkaz yığınına dönen binaların altında kalan çocukların yaşam mücadelesine de tanıklık etti. Türkiye, depremin ardından yaraların hızla sarılması için seferber oldu. Devletin bölgede yürüttüğü yoğun çalışmaların yanı sıra depremzedeler için ülkenin dört bir yanından yapılan yardımlar İzmir'e ulaştırıldı. İşte o gün ve sonrasında yaşananlar...