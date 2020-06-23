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Haberler Galeri İzmir'i yine sel vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı! İşte o görüntüler...

İzmir'i yine sel vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı! İşte o görüntüler...

İzmir'de etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Gaziemir ilçesinde çok sayıda araç sular altında kaldı. Şu anda bölgedeki sel sularının durduğu görüldü.

Giriş Tarihi: 23 Haziran 2020 Salı 11:51 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2020 Salı 12:37
İzmir'i yine sel vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı! İşte o görüntüler...

İzmir'in Gaziemir ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle dere taşınca çok sayıda evi ve iş yerini su bastı.

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İzmir'i yine sel vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı! İşte o görüntüler...

Aktepe Mahallesi'nde bulunan dere aşırı sağanak yağış nedeniyle sabah saatlerinde taştı.

İzmir'i yine sel vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı! İşte o görüntüler...

Birçok iş yeri ve ev sular altında kaldı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı.

İzmir'i yine sel vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı! İşte o görüntüler...

Vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, çok sayıda araçta sular altında kaldı. Şu anda bölgedeki sel sularının durduğu görüldü.
DHA

İzmir'i yine sel vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı! İşte o görüntüler...
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