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İzmir'i yine sel vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı! İşte o görüntüler...

İzmir'de etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Gaziemir ilçesinde çok sayıda araç sular altında kaldı. Şu anda bölgedeki sel sularının durduğu görüldü.

Giriş Tarihi: 23 Haziran 2020 Salı 11:51 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2020 Salı 12:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





