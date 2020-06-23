İzmir'i yine sel vurdu! Ev ve iş yerlerini su bastı! İşte o görüntüler...

İzmir'de etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Gaziemir ilçesinde çok sayıda araç sular altında kaldı. Şu anda bölgedeki sel sularının durduğu görüldü. İzmir'in Gaziemir ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle dere taşınca çok sayıda evi ve iş yerini su bastı. #İzmir'in Gaziemir ilçesinde sağanak yağış hayatı felç etti! Cadde ve sokaklar göle döndü pic.twitter.com/Mm9nuFXbH8 — Yeni Asır Gazetesi (@yeniasircomtr) June 23, 2020 Aktepe Mahallesi'nde bulunan dere aşırı sağanak yağış nedeniyle sabah saatlerinde taştı. Birçok iş yeri ve ev sular altında kaldı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, çok sayıda araçta sular altında kaldı. Şu anda bölgedeki sel sularının durduğu görüldü.