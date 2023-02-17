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İzmir'in 11 ilçesine kesinti uyarısı! 17 Şubat Cuma sular ne zaman gelecek?
İzmir'in 11 ilçesine su kesintisi uyarısı yapıldı. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini paylaştı. 17 Şubat Cuma sular ne zaman kesilecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 11:06Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 11:15
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Su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU bugün 17 Şubat Cuma İzmir'de yaşanacak su kesintilerini paylaştı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İşte 17 Şubat Şubat İzmir'de suların kesileceği ilçeler ve saat aralıkları...