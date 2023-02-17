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Haberler Galeri İzmir'in 11 ilçesine kesinti uyarısı! 17 Şubat Cuma sular ne zaman gelecek?

İzmir'in 11 ilçesine kesinti uyarısı! 17 Şubat Cuma sular ne zaman gelecek?

İzmir'in 11 ilçesine su kesintisi uyarısı yapıldı. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini paylaştı. 17 Şubat Cuma sular ne zaman kesilecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 11:06 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 11:15
İzmir’in 11 ilçesine kesinti uyarısı! 17 Şubat Cuma sular ne zaman gelecek?

Su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU bugün 17 Şubat Cuma İzmir'de yaşanacak su kesintilerini paylaştı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İşte 17 Şubat Şubat İzmir'de suların kesileceği ilçeler ve saat aralıkları...

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İzmir’in 11 ilçesine kesinti uyarısı! 17 Şubat Cuma sular ne zaman gelecek?

BAYRAKLI R.ŞEVKET İNCE, MUHİTTİN ERENER, ÇAY 17.02.2023 saat 05:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 11 ilçesine kesinti uyarısı! 17 Şubat Cuma sular ne zaman gelecek?

BORNOVA YEŞİLOVA, RAFET PAŞA 17.02.2023 saat 09:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 11 ilçesine kesinti uyarısı! 17 Şubat Cuma sular ne zaman gelecek?

BUCA KURUÇEŞME 17.02.2023 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 11 ilçesine kesinti uyarısı! 17 Şubat Cuma sular ne zaman gelecek?

ÇEŞME MUSALLA 17.02.2023 saat 09:40 ile 13:40 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

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