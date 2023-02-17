İzmir’in 11 ilçesine kesinti uyarısı! 17 Şubat Cuma sular ne zaman gelecek?

Su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU bugün 17 Şubat Cuma İzmir'de yaşanacak su kesintilerini paylaştı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İşte 17 Şubat Şubat İzmir'de suların kesileceği ilçeler ve saat aralıkları...