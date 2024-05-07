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Haberler Galeri İzmir'in 3 ilçesinde musluklar kuruyacak! 1 gün boyunca sular gelmeyecek

İzmir'in 3 ilçesinde musluklar kuruyacak! 1 gün boyunca sular gelmeyecek

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün (7 Mayıs Salı 2024) İzmir'de birçok ilçede suların kesileceğini duyurdu. Yapılan duyuruya göre İzmir'de 3 ilçede 1 günlük su kesintisi yaşanacağı paylaşıldı. Peki su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 7 Mayıs Salı İzmir'de yaşanacak su kesintisinin ayrıntıları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 7 Mayıs 2024 11:08

İzmir’in 3 ilçesinde musluklar kuruyacak! 1 gün boyunca sular gelmeyecek

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 7 Mayıs Salı 2024 İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’in 3 ilçesinde musluklar kuruyacak! 1 gün boyunca sular gelmeyecek

İZSU'dan yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:

Karabağlar ilçesi; Peker Mahallesinde bulunan pompa istasyonun yeni trafo montaj çalışması nedeniyle; 07 Mayıs 2024 Salı saat 08:00 ile 08 Mayıs 2024 Çarşamba 06:00 saatleri arasında su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur.

Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:
Karabağlar İlçesi; Cennetçeşme, Uzundere, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin, Gazi, Devrim, Ali Fuat Erdem, Umut, Yaşar Kemal, Bahriye Üçok, Ali Fuat Cebesoy, Kibar, Günaltay, Abdi İpekçi, İhsan Alyanak, Peker, Sevgi, Bozyaka, Cennetoğlu, Sarıyer, Özgür, Limontepe, Yunus Emr, Doğanay Mahalleleri

Arızaların onarılması sonrasında arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanabilmekte, kullanım yoğunluğu sebebiyle de suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşması arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebilmektedir.

İzmir’in 3 ilçesinde musluklar kuruyacak! 1 gün boyunca sular gelmeyecek

Karabağlar ilçesi; Peker Mahallesinde bulunan pompa istasyonun yeni trafo montaj çalışması nedeniyle; 07 Mayıs 2024 Salı saat 08:00 ile 08 Mayıs 2024 Çarşamba 06:00 saatleri arasında su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur.

Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:
Gaziemir İlçesi; Aktepe ve Emrez Mahalleleri

İzmir’in 3 ilçesinde musluklar kuruyacak! 1 gün boyunca sular gelmeyecek

Karabağlar ilçesi; Peker Mahallesinde bulunan pompa istasyonun yeni trafo montaj çalışması nedeniyle; 07 Mayıs 2024 Salı saat 08:00 ile 08 Mayıs 2024 Çarşamba 06:00 saatleri arasında su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur.

Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:
Balçova İlçesi; Çetin Emeç Mahallesi

İzmir’in 3 ilçesinde musluklar kuruyacak! 1 gün boyunca sular gelmeyecek

FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 07.05.2024 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

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