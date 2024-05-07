İzmir’in 3 ilçesinde musluklar kuruyacak! 1 gün boyunca sular gelmeyecek

İZSU'dan yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:
Karabağlar ilçesi; Peker Mahallesinde bulunan pompa istasyonun yeni trafo montaj çalışması nedeniyle; 07 Mayıs 2024 Salı saat 08:00 ile 08 Mayıs 2024 Çarşamba 06:00 saatleri arasında su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur.
Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:
Karabağlar İlçesi; Cennetçeşme, Uzundere, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin, Gazi, Devrim, Ali Fuat Erdem, Umut, Yaşar Kemal, Bahriye Üçok, Ali Fuat Cebesoy, Kibar, Günaltay, Abdi İpekçi, İhsan Alyanak, Peker, Sevgi, Bozyaka, Cennetoğlu, Sarıyer, Özgür, Limontepe, Yunus Emr, Doğanay Mahalleleri
Arızaların onarılması sonrasında arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinde gecikmeler yaşanabilmekte, kullanım yoğunluğu sebebiyle de suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşması arızanın bitiş saatinden farklılık gösterebilmektedir.