İzmir'in 3 ilçesinde musluklar kuruyacak! 1 gün boyunca sular gelmeyecek

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün (7 Mayıs Salı 2024) İzmir'de birçok ilçede suların kesileceğini duyurdu. Yapılan duyuruya göre İzmir'de 3 ilçede 1 günlük su kesintisi yaşanacağı paylaşıldı. Peki su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 7 Mayıs Salı İzmir'de yaşanacak su kesintisinin ayrıntıları...