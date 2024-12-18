İzmir'in 6 ilçesinde sular kesilecek! İZSU su kesintisi için saat verdi
Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün (18 Aralık Çarşamba) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in Çeşme, Foça, Karaburun, Karşıyaka, Ödemiş, ve Seferihisar ilçelerinde sular kesilecek. İşte İzmir'deki su kesintilerinin detayları...
SEMANUR ARSLAN
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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? aramaları sabah saatleri itibarıyla yapılıyor. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak planlı kesintileri duyurdu. İşte 18 Aralık Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...