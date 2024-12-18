İzmir'in 6 ilçesinde sular kesilecek! İZSU su kesintisi için saat verdi

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün (18 Aralık Çarşamba) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in Çeşme, Foça, Karaburun, Karşıyaka, Ödemiş, ve Seferihisar ilçelerinde sular kesilecek. İşte İzmir'deki su kesintilerinin detayları...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 18 Aralık 2024 10:35 Son Güncelleme : 18 Aralık 2024 10:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





