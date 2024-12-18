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İzmir'in 6 ilçesinde sular kesilecek! İZSU su kesintisi için saat verdi

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün (18 Aralık Çarşamba) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in Çeşme, Foça, Karaburun, Karşıyaka, Ödemiş, ve Seferihisar ilçelerinde sular kesilecek. İşte İzmir'deki su kesintilerinin detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’in 6 ilçesinde sular kesilecek! İZSU su kesintisi için saat verdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? aramaları sabah saatleri itibarıyla yapılıyor. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak planlı kesintileri duyurdu. İşte 18 Aralık Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’in 6 ilçesinde sular kesilecek! İZSU su kesintisi için saat verdi

ÇEŞME MUSALLA 18.12.2024 saat 10:15 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 6 ilçesinde sular kesilecek! İZSU su kesintisi için saat verdi

FOÇA ATATÜRK, FEVZİPAŞA, İSMETPAŞA 18.12.2024 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 6 ilçesinde sular kesilecek! İZSU su kesintisi için saat verdi

KARABURUN İSKELE 18.12.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 6 ilçesinde sular kesilecek! İZSU su kesintisi için saat verdi

KARŞIYAKA CUMHURİYET 18.12.2024 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 6 ilçesinde sular kesilecek! İZSU su kesintisi için saat verdi

ÖDEMİŞ BOZDAĞ, SÜLEYMANLAR, KÜRE, KÜÇÜKÖREN, HAMAM, GÜNEY, ÇAYIR, ÇAMLICA, KÜÇÜKAVULCUK, TEKKE, BAYEZİTLER, DEMİRDERE 18.12.2024 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 6 ilçesinde sular kesilecek! İZSU su kesintisi için saat verdi

SEFERİHİSAR ULAMIŞ, DÜZCE 18.12.2024 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.