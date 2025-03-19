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Haberler Galeri İzmir'in 8 ilçesinde saatler süren su kesintisi! Urla, Bornova, Karşıyaka...

İzmir'in 8 ilçesinde saatler süren su kesintisi! Urla, Bornova, Karşıyaka...

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre İzmir'de bugün (19 Mart Çarşamba 2025) birçok ilçede uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve ne kadar süreceği merak ediliyor. İşte 19 Mart Çarşamba İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’in 8 ilçesinde saatler süren su kesintisi! Urla, Bornova, Karşıyaka...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. İşte 19 Mart Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’in 8 ilçesinde saatler süren su kesintisi! Urla, Bornova, Karşıyaka...

BORNOVA ERZENE 19.03.2025 saat 10:30 ile 15:30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 8 ilçesinde saatler süren su kesintisi! Urla, Bornova, Karşıyaka...

DİKİLİ GÖKÇEAĞIL 19.03.2025 saat 11:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 8 ilçesinde saatler süren su kesintisi! Urla, Bornova, Karşıyaka...

KARŞIYAKA GONCALAR, NERGİZ 19.03.2025 saat 09:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 8 ilçesinde saatler süren su kesintisi! Urla, Bornova, Karşıyaka...

KONAK BOĞAZİÇİ 19.03.2025 saat 09:40 ile 18:40 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 8 ilçesinde saatler süren su kesintisi! Urla, Bornova, Karşıyaka...

ÖDEMİŞ BALABANLI, ERTUĞRUL, GERELİ, KAZANLI, KURUCUOVA, MESCİTLİ, OVAKENT 19.03.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 8 ilçesinde saatler süren su kesintisi! Urla, Bornova, Karşıyaka...

SEFERİHİSAR ORHANLI 19.03.2025 saat 09:40 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 8 ilçesinde saatler süren su kesintisi! Urla, Bornova, Karşıyaka...

URLA ÖZBEK 19.03.2025 saat 08:44 ile 17:44 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.