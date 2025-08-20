  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Galeri İzmir'in 9 ilçesinde saatler süren su kesintisi! 20 Ağustos Çarşamba sular ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... Bugün 20 Ağustos Çarşamba 2025 İzmir'de birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 20 Ağustos Çarşamba İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

SEMANUR ARSLAN

BAYINDIR ZEYTİNOVA 20.08.2025 saat 09:20 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

BAYRAKLI ALPASLAN, BAYRAKLI, ÇİÇEK, FUAT EDİP BAKSI 20.08.2025 saat 10:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KINIK AŞAĞI, FATİH, OSMANİYE, TÜRKCEDİT, YENİ, YUKARI 20.08.2025 saat 08:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK MİLLET, MURAT 20.08.2025 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

MENDERES GÖRECE CUMHURİYET, HÜRRİYET 20.08.2025 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BİRGİ, BUCAK, CEVİZALAN, GERÇEKLİ, GÖLCÜK, HACIHASAN, KUTLUBEYLER, TEKKE, ÜÇKONAK 20.08.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR GÖDENCE 20.08.2025 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI YAZIBAŞI 20.08.2025 saat 10:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI SAĞLIK 20.08.2025 saat 09:26 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.