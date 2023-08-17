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Haberler Galeri İzmir'in birçok ilçesinde 6 saatlik su kesintisi! 17 Ağustos Perşembe sular ne zaman gelecek?

İzmir'in birçok ilçesinde 6 saatlik su kesintisi! 17 Ağustos Perşembe sular ne zaman gelecek?

İZSU tarafından yapılan uyarıda bugün (17 Ağustos Perşembe) bazı ilçelerde suların kesileceği duyuruldu. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları araştırılıyor. İzmir'deAliağa, Balçova, Bayındır, Bornova, Buca, Dikili, Gaziemir, Karabağlar, Kiraz, Menderes, Menemen, Torbalı ve Ödemiş'te su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 17 Ağustos Perşembe İzmir'de yaşanacak su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 11:22 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 11:33

İzmir’in birçok ilçesinde 6 saatlik su kesintisi! 17 Ağustos Perşembe sular ne zaman gelecek?

Bugün (17 Ağustos Perşembe) İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de su kesintisi saatleri...

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İzmir’in birçok ilçesinde 6 saatlik su kesintisi! 17 Ağustos Perşembe sular ne zaman gelecek?

ALİAĞA SAMURLU 17.08.2023 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesinde 6 saatlik su kesintisi! 17 Ağustos Perşembe sular ne zaman gelecek?

BALÇOVA ÇETİN EMEÇ 17.08.2023 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesinde 6 saatlik su kesintisi! 17 Ağustos Perşembe sular ne zaman gelecek?

BAYINDIR KIZILCAOVA 17.08.2023 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesinde 6 saatlik su kesintisi! 17 Ağustos Perşembe sular ne zaman gelecek?

BORNOVA ATATÜRK, İNÖNÜ 17.08.2023 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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