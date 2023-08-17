İzmir'in birçok ilçesinde 6 saatlik su kesintisi! 17 Ağustos Perşembe sular ne zaman gelecek?

İzmir'in birçok ilçesinde 6 saatlik su kesintisi! 17 Ağustos Perşembe sular ne zaman gelecek?

İZSU tarafından yapılan uyarıda bugün (17 Ağustos Perşembe) bazı ilçelerde suların kesileceği duyuruldu. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları araştırılıyor. İzmir'deAliağa, Balçova, Bayındır, Bornova, Buca, Dikili, Gaziemir, Karabağlar, Kiraz, Menderes, Menemen, Torbalı ve Ödemiş'te su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 17 Ağustos Perşembe İzmir'de yaşanacak su kesintisinin detayları...