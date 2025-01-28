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Haberler Galeri İzmir'in birçok ilçesinde 6 saatlik su kesintisi! Foça, Karabağlar, Ödemiş...

İzmir'in birçok ilçesinde 6 saatlik su kesintisi! Foça, Karabağlar, Ödemiş...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün (28 Ocak Salı) bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU yaşanacak kesintilerin detaylarını duyurdu. Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 28 Ocak Salı İzmir'deki su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’in birçok ilçesinde 6 saatlik su kesintisi! Foça, Karabağlar, Ödemiş...

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 28 Ocak Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’in birçok ilçesinde 6 saatlik su kesintisi! Foça, Karabağlar, Ödemiş...

BAYRAKLI BAYRAKLI, FUAT EDİP BAKSI, ÇİÇEK, ALPASLAN 28.01.2025 saat 10:40 ile 12:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesinde 6 saatlik su kesintisi! Foça, Karabağlar, Ödemiş...

FOÇA CUMHURİYET 28.01.2025 saat 09:45 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesinde 6 saatlik su kesintisi! Foça, Karabağlar, Ödemiş...

KARABAĞLAR ESENTEPE, KARABAĞLAR, GENERAL KAZIM ÖZALP, MUAMMER AKAR 28.01.2025 saat 09:35 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesinde 6 saatlik su kesintisi! Foça, Karabağlar, Ödemiş...

KONAK LEVENT, BOĞAZİÇİ 28.01.2025 saat 09:30 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesinde 6 saatlik su kesintisi! Foça, Karabağlar, Ödemiş...

MENEMEN FATİH 28.01.2025 saat 09:20 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesinde 6 saatlik su kesintisi! Foça, Karabağlar, Ödemiş...

ÖDEMİŞ KAZANLI, BALABANLI, HACIHASAN 28.01.2025 saat 10:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesinde 6 saatlik su kesintisi! Foça, Karabağlar, Ödemiş...

SEFERİHİSAR SIĞACIK 28.01.2025 saat 09:55 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesinde 6 saatlik su kesintisi! Foça, Karabağlar, Ödemiş...

TORBALI ERTUĞRUL, TEPEKÖY 28.01.2025 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesinde 6 saatlik su kesintisi! Foça, Karabağlar, Ödemiş...

URLA CAMİATİK, YENİ, SIRA 28.01.2025 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.