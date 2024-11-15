İzmir'in birçok ilçesinde sular kesilecek! 15 Kasım sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Son dakika İzmir haberleri... Bugün (15 Kasım Cuma) İzmir'de yaşanacak su kesintileri İZSU tarafından paylaşıldı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte 15 Kasım Cuma İzmir'deki su kesintisinin detayları...
Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 15 Kasım Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...