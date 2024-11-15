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İzmir'in birçok ilçesinde sular kesilecek! 15 Kasım sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... Bugün (15 Kasım Cuma) İzmir'de yaşanacak su kesintileri İZSU tarafından paylaşıldı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte 15 Kasım Cuma İzmir'deki su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’in birçok ilçesinde sular kesilecek! 15 Kasım sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 15 Kasım Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’in birçok ilçesinde sular kesilecek! 15 Kasım sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ALİAĞA BARBOROS HAYRETTİN PAŞA, FATİH, MİMAR SİNAN 15.11.2024 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesinde sular kesilecek! 15 Kasım sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

BERGAMA BARBAROS, SELÇUK, TALATPAŞA, ULUCAMİ 15.11.2024 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesinde sular kesilecek! 15 Kasım sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

BORNOVA KAZIMDİRİK 15.11.2024 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesinde sular kesilecek! 15 Kasım sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

GÜZELBAHÇE YELKİ, ÇAMLI MAH 15.11.2024 saat 10:35 ile 13:35 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesinde sular kesilecek! 15 Kasım sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

KARABAĞLAR SELVİLİ, YUNUS EMRE, GÜNALTAY 15.11.2024 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesinde sular kesilecek! 15 Kasım sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ÖDEMİŞ GÖLCÜK, BAYIRLI, OĞUZLAR 15.11.2024 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesinde sular kesilecek! 15 Kasım sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

URLA YENİKENT 15.11.2024 saat 09:55 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesinde sular kesilecek! 15 Kasım sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

TİRE CAMBAZLI 14.11.2024 saat 19:00 ile 21:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesinde sular kesilecek! 15 Kasım sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

KONAK ULUBATLI 15.11.2024 saat 10:35 ile 12:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.