İzmir'in birçok ilçesinde sular kesilecek! 15 Kasım sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... Bugün (15 Kasım Cuma) İzmir'de yaşanacak su kesintileri İZSU tarafından paylaşıldı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte 15 Kasım Cuma İzmir'deki su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 15 Kasım 2024 11:34 Son Güncelleme : 15 Kasım 2024 11:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





