İzmir'in birçok ilçesine su kesintisi uyarısı! İZSU saat vererek uyardı

Son dakika haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak su kesintilerinin detayları İZSU tarafından paylaşıldı. Duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de hangi ilçede sular ne zaman gelecek? İşte 20 Mayıs Salı İzmir su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 20 Mayıs 2025 10:41 Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 10:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





