  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Galeri İzmir'in birçok ilçesine su kesintisi uyarısı! İZSU saat vererek uyardı

İzmir'in birçok ilçesine su kesintisi uyarısı! İZSU saat vererek uyardı

Son dakika haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak su kesintilerinin detayları İZSU tarafından paylaşıldı. Duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de hangi ilçede sular ne zaman gelecek? İşte 20 Mayıs Salı İzmir su kesintisi detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İzmir’in birçok ilçesine su kesintisi uyarısı! İZSU saat vererek uyardı

Son dakika haberleri... Bugün İzmir'de su kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 20 Mayıs Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmir’in birçok ilçesine su kesintisi uyarısı! İZSU saat vererek uyardı

KARABURUN MORDOĞAN 20.05.2025 saat 08:30 ile 15:30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesine su kesintisi uyarısı! İZSU saat vererek uyardı

KONAK BOĞAZİÇİ, FERAHLI, LEVENT, 26 AĞUSTOS 20.05.2025 saat 10:15 ile 12:13 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesine su kesintisi uyarısı! İZSU saat vererek uyardı

ÖDEMİŞ ATATÜRK, CUMHURİYET, HÜRRİYET, UMURBEY 20.05.2025 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesine su kesintisi uyarısı! İZSU saat vererek uyardı

ÖDEMİŞ BALABANLI, BÜYÜKAVULCUK, KÜÇÜKAVULCUK, OCAKLI, OVAKENT, YOLÜSTÜ 20.05.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesine su kesintisi uyarısı! İZSU saat vererek uyardı

ÖDEMİŞ EMİRLİ 20.05.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in birçok ilçesine su kesintisi uyarısı! İZSU saat vererek uyardı

TİRE ÇAYIRLI, İBNİ MELEK 20.05.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.