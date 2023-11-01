İzmir'de 17 saat süren su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İZSU bugün (1 Kasım Çarşamba) İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı 17 saat su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bugün İzmir'de pek çok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'in Konak, Bornova, Menemen, Ödemiş, Seferhisar, Urla ilçelerinde suların kesileceği öğrenildi. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 1 Kasım Çarşamba İzmir'de yaşanacak su kesintisinin detayları...