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Haberler Galeri İzmir'de 17 saat süren su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İzmir'de 17 saat süren su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İZSU bugün (1 Kasım Çarşamba) İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı 17 saat su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bugün İzmir'de pek çok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'in Konak, Bornova, Menemen, Ödemiş, Seferhisar, Urla ilçelerinde suların kesileceği öğrenildi. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 1 Kasım Çarşamba İzmir'de yaşanacak su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 1 Kasım 2023 Çarşamba 10:32 Güncelleme Tarihi: 1 Kasım 2023 Çarşamba 10:38

İzmir'in bu ilçelerinde 17 saat süren su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İzmir’in bu ilçelerinde 17 saat süren su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Bugün İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. İZSU bugüne ait yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 1 Kasım Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir'in bu ilçelerinde 17 saat süren su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İzmir’in bu ilçelerinde 17 saat süren su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

BEYDAĞ YUKARIAKTEPE 01.11.2023 saat 10:00 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir'in bu ilçelerinde 17 saat süren su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İzmir’in bu ilçelerinde 17 saat süren su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

MENEMEN ÇAVUŞ, KESİK, MUSABEY 01.11.2023 saat 09:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'in bu ilçelerinde 17 saat süren su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İzmir’in bu ilçelerinde 17 saat süren su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

MENEMEN FATİH, YILDIRIM 01.11.2023 saat 10:00 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir'in bu ilçelerinde 17 saat süren su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İzmir’in bu ilçelerinde 17 saat süren su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ÖDEMİŞ KONAKLI, OVAKENT, YOLÜSTÜ, BİRGİ, BUCAK, CEVİZALAN, GERÇEKLİ, KUTLUBEYLER, ÜÇKONAK, BAYIRLI, BEYAZITLAR, ÇAĞLAYAN 01.11.2023 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

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