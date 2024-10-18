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İzmir'in bu ilçelerinde 7 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'de bugün (18 Ekim Cuma) bazı ilçelerde suların kesileceğini saat vererek duyurdu. Su kesintisi mağduriyeti yaşamak istemeyenler İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı araştırıyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? İzmir'in Aliağa, Beydağ, Bornova, Foça, Kemalpaşa, Konak, Ödemiş, Seferihisar, Torbalı ve Urla ilçelerinde sular kesilecek. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 18 Ekim Cuma İzmir'de su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’in bu ilçelerinde 7 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları merak ediliyor. İZSU bugün yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 18 Ekim Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’in bu ilçelerinde 7 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ALİAĞA FATİH 18.10.2024 saat 10:20 ile 14:20 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde 7 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

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İzmir’in bu ilçelerinde 7 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

BORNOVA ZAFER, SERİNTEPE, MERİÇ 18.10.2024 saat 11:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 2 saa

İzmir’in bu ilçelerinde 7 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

FOÇA KAZIMDİRİK 18.10.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.