İzmir'in bu ilçelerinde 7 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'de bugün (18 Ekim Cuma) bazı ilçelerde suların kesileceğini saat vererek duyurdu. Su kesintisi mağduriyeti yaşamak istemeyenler İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı araştırıyor. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? İzmir'in Aliağa, Beydağ, Bornova, Foça, Kemalpaşa, Konak, Ödemiş, Seferihisar, Torbalı ve Urla ilçelerinde sular kesilecek. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 18 Ekim Cuma İzmir'de su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 18 Ekim 2024 12:00 Son Güncelleme : 18 Ekim 2024 12:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





