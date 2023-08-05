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Haberler Galeri İzmir'in bu ilçelerinde musluklar kuruyacak!

İzmir'in bu ilçelerinde musluklar kuruyacak!

İZSU tarafından yapılan uyarıda bugün (5 Ağustos Cumartesi) bazı ilçelerde suların kesileceği duyuruldu. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları araştırılıyor. İzmir'de Aliağa, Balçova, Bayraklı, Bornova, Dikili, Foça, Karabağlar, Karşıyaka, Foça, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Ödemiş ve Urla'da su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 5 Ağustos Cumartesi İzmir'de yaşanacak su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 5 Ağustos 2023 Cumartesi 11:03 Güncelleme Tarihi: 5 Ağustos 2023 Cumartesi 11:03

İzmir'in bu ilçelerinde musluklar kuruyacak!
İzmir’in bu ilçelerinde musluklar kuruyacak!

Bugün (5 Ağustos Cumartesi) İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de su kesintisi saatleri...

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İzmir'in bu ilçelerinde musluklar kuruyacak!
İzmir’in bu ilçelerinde musluklar kuruyacak!

ALİAĞA B.HAYRETTİN PAŞA 05.08.2023 saat 09:40 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir'in bu ilçelerinde musluklar kuruyacak!
İzmir’in bu ilçelerinde musluklar kuruyacak!

BALÇOVA ÇETİN EMEÇ 05.08.2023 saat 08:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir'in bu ilçelerinde musluklar kuruyacak!
İzmir’in bu ilçelerinde musluklar kuruyacak!

BAYRAKLI R.ŞEVKET İNCE, MUHİTTİN ERENER, ÇİÇEK, CENGİZHAN 05.08.2023 saat 09:45 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir'in bu ilçelerinde musluklar kuruyacak!
İzmir’in bu ilçelerinde musluklar kuruyacak!

BORNOVA ÇINAR, YILDIRIM BEYAZIT, RAFET PAŞA 05.08.2023 saat 10:25 ile 11:55 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

BORNOVA EVKA 3, ERZENE MAH 05.08.2023 saat 10:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

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