İzmir'in bu ilçelerinde musluklar kuruyacak!

İZSU tarafından yapılan uyarıda bugün (5 Ağustos Cumartesi) bazı ilçelerde suların kesileceği duyuruldu. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları araştırılıyor. İzmir'de Aliağa, Balçova, Bayraklı, Bornova, Dikili, Foça, Karabağlar, Karşıyaka, Foça, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Ödemiş ve Urla'da su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 5 Ağustos Cumartesi İzmir'de yaşanacak su kesintisinin detayları...