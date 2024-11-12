İzmir'in bu ilçelerinde oturanlar dikkat! 8 saat su olmayacak... 12 Kasım Salı sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... Bugün (12 Kasım Salı) İzmir'de yaşanacak su kesintileri İZSU tarafından paylaşıldı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? sorularının yanıtı araştırılıyor. İzmir'in Aliağa, Bornova, Çeşme, Çiğli, Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş, Seferihisar ve Urla ilçelerinde sular kesilecek. İşte 12 Kasım Salı İzmir'deki su kesintisinin detayları...

Giriş Tarihi : 12 Kasım 2024 11:06 Son Güncelleme : 12 Kasım 2024 11:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





