İzmir'in bu ilçelerinde oturanlar dikkat! 8 saat su olmayacak... 12 Kasım Salı sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Son dakika İzmir haberleri... Bugün (12 Kasım Salı) İzmir'de yaşanacak su kesintileri İZSU tarafından paylaşıldı. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek? sorularının yanıtı araştırılıyor. İzmir'in Aliağa, Bornova, Çeşme, Çiğli, Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş, Seferihisar ve Urla ilçelerinde sular kesilecek. İşte 12 Kasım Salı İzmir'deki su kesintisinin detayları...
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Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintilerini duyurdu. İşte 12 Kasım Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
ALİAĞA KÜLTÜR 12.11.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA ÜMİT 12.11.2024 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME MUSALLA, SAKARYA, İSMET İNÖNÜ, 16 EYLÜL 12.11.2024 saat 09:05 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME CUMHURİYET 12.11.2024 saat 09:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME MUSALLA 12.11.2024 saat 09:50 ile 13:50 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME REİSDERE 12.11.2024 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ UĞUR MUMCU, AHMET EFENDİ 12.11.2024 saat 10:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA ATATÜRK 12.11.2024 saat 10:00 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
MENEMEN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 12.11.2024 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR ORHANLI 12.11.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KAYMAKÇI, KURUCUOVA, BÜLBÜLLER, VELİLER, SÜLEYMANLAR, KERPİÇLİK, SUÇIKTI, KIZILCA, KÜÇÜKÖREN, HAMAM, GÜNEY, DEMİRDERE 12.11.2024 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
URLA ZEYTİNELİ 12.11.2024 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.