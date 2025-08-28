İzmir'in bu ilçelerinde oturanlar dikkat: İZSU saat vererek uyardı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını İZSU duyurdu. İzmir'in pek çok ilçesinde bugün uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 28 Ağustos Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 28 Ağustos 2025 10:27 Son Güncelleme : 28 Ağustos 2025 10:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





