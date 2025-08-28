İzmir'in bu ilçelerinde oturanlar dikkat: İZSU saat vererek uyardı
Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını İZSU duyurdu. İzmir'in pek çok ilçesinde bugün uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 28 Ağustos Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İZSU çalışma ve arıza kaynaklı yaşanacak kesintilerin ilçelerini ve saatlerini açıkladı. İşte 28 Ağustos Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
KONAK GÖZTEPE 28.08.2025 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN ATATÜRK, ATATÜRK PLASTİK OSB, CUMHURİYET, GAZİ, GÖLCÜK, IRMAK, İSMET İNÖNÜ, KEMAL ATATÜRK, UĞUR MUMCU, ULUS, YAHŞELLİ, YEŞİL PINAR, ZEYTİNLİK, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, 9 EYLÜL 28.08.2025 saat 23:00 ile 29.08.2025 saat 05:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ GÖLCÜK 28.08.2025 saat 09:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BİRGİ, BUCAK, CEVİZALAN, ÇAMYAYLA, ÇAYLI, GERÇEKLİ, GÜNLÜCE, HORZUM, KAYAKÖY, KÖFÜNDERE, KUTLUBEYLER, ORHANGAZİ, SEKİKÖY, ÜÇKONAK, YUSUFDERE 28.08.2025 saat 09:00 ile 17:09 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
SELÇUK BELEVİ 28.08.2025 saat 10:22 ile 12:22 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA MERKEZ 28.08.2025 saat 08:52 ile 11:52 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME 16 EYLÜL 28.08.2025 saat 10:05 ile 13:05 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ BADEMLİ 28.08.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.