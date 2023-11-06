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Haberler Galeri İzmir'in bu ilçelerinde saatler süren su kesintisi! Urla, Ödemiş, Karşıyaka, Konak, Buca...

İzmir'in bu ilçelerinde saatler süren su kesintisi! Urla, Ödemiş, Karşıyaka, Konak, Buca...

İZSU bugün (6 Kasım Pazartesi) İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı 8 saate varan su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bugün İzmir'de pek çok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'in Karşıyaka, Kiraz, Ödemiş, Urla, Tire,Bornova, Konak, Buca ilçelerinde suların kesileceği öğrenildi. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Su kesintisi saat kaçta bitecek? İşte 6 Kasım Pazartesi İzmir'de yaşanacak su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 6 Kasım 2023 Pazartesi 11:38 Güncelleme Tarihi: 6 Kasım 2023 Pazartesi 11:54

İzmir’in bu ilçelerinde saatler süren su kesintisi! Urla, Ödemiş, Karşıyaka, Konak, Buca...

Bugün İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri yaşanacağı araştırılıyor. İZSU bugüne ait yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 6 Kasım Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir’in bu ilçelerinde saatler süren su kesintisi! Urla, Ödemiş, Karşıyaka, Konak, Buca...

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