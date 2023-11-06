İzmir'in bu ilçelerinde saatler süren su kesintisi! Urla, Ödemiş, Karşıyaka, Konak, Buca...

İZSU bugün (6 Kasım Pazartesi) İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı 8 saate varan su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bugün İzmir'de pek çok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'in Karşıyaka, Kiraz, Ödemiş, Urla, Tire,Bornova, Konak, Buca ilçelerinde suların kesileceği öğrenildi. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Su kesintisi saat kaçta bitecek? İşte 6 Kasım Pazartesi İzmir'de yaşanacak su kesintisinin detayları...