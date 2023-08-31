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Haberler Galeri İzmir'in bu ilçelerinde saatler süren su kesintisi

İzmir'in bu ilçelerinde saatler süren su kesintisi

İZSU tarafından yapılan uyarıda bugün (31 Ağustos Perşembe) bazı ilçelerde suların kesileceği duyuruldu. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları araştırılıyor. İzmir'de Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Buca, Güzelbahçe, Karaburun, Kınık, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferhisar, Urla İşte 31 Ağustos Perşembe İzmir'de yaşanacak su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 11:06 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 11:06

İzmir’in bu ilçelerinde saatler süren su kesintisi

Bugün (31 Ağustos Perşembe) İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de su kesintisi saatleri...

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İzmir’in bu ilçelerinde saatler süren su kesintisi

BAYINDIR ARIKBAŞI 31.08.2023 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde saatler süren su kesintisi

BAYRAKLI ADALET 31.08.2023 saat 10:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde saatler süren su kesintisi

BERGAMA FEVZİPAŞA 31.08.2023 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde saatler süren su kesintisi

BEYDAĞ ADAKÜRE 31.08.2023 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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