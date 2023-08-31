İzmir'in bu ilçelerinde saatler süren su kesintisi

İZSU tarafından yapılan uyarıda bugün (31 Ağustos Perşembe) bazı ilçelerde suların kesileceği duyuruldu. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları araştırılıyor. İzmir'de Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Buca, Güzelbahçe, Karaburun, Kınık, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferhisar, Urla İşte 31 Ağustos Perşembe İzmir'de yaşanacak su kesintisinin detayları...