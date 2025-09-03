İzmir'in bu ilçelerinde su kesintileri olacak! İZSU saat vererek uyardı
Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını İZSU duyurdu. İzmir'in pek çok ilçesinde bugün uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 3 Eylül Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
SEMANUR ARSLAN
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İZSU çalışma ve arıza kaynaklı yaşanacak kesintilerin ilçelerini ve saatlerini açıkladı. İşte 3 Eylül Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...