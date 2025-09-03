  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Galeri İzmir'in bu ilçelerinde su kesintileri olacak! İZSU saat vererek uyardı

İzmir'in bu ilçelerinde su kesintileri olacak! İZSU saat vererek uyardı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını İZSU duyurdu. İzmir'in pek çok ilçesinde bugün uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 3 Eylül Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

İzmir’in bu ilçelerinde su kesintileri olacak! İZSU saat vererek uyardı

Bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanacak. İZSU çalışma ve arıza kaynaklı yaşanacak kesintilerin ilçelerini ve saatlerini açıkladı. İşte 3 Eylül Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

BAYRAKLI ALPASLAN, ÇİÇEK, FUAT EDİP BAKSI 03.09.2025 saat 10:36 ile 12:36 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BAYRAKLI MANAVKUYU, MANSUROĞLU 03.09.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BAYRAKLI FUAT EDİP BAKSI 03.09.2025 saat 10:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

BEYDAĞ ALAKEÇİLİ, CUMHURİYET 03.09.2025 saat 09:15 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA ÇAMKULE, MERKEZ, SERİNTEPE 03.09.2025 saat 09:25 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

GAZİEMİR ATATÜRK, FATİH, HÜRRİYET, MENDERES 03.09.2025 saat 10:40 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR DOĞANAY, ESENLİK, KAZIM KARABEKİR, REFET BELE, REİS 03.09.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARABURUN İNECİK 03.09.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

URLA GÜLBAHÇE 03.09.2025 saat 09:59 ile 13:59 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.