İzmir'in bu ilçelerinde sular kesilecek! İşte 25 Mayıs Pazar su kesintileri

Son dakika haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak su kesintilerinin detayları İZSU tarafından paylaşıldı. Duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de hangi ilçede sular ne zaman gelecek? İşte 25 Mayıs Pazar 2025 İzmir su kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 25 Mayıs 2025 11:11 Son Güncelleme : 25 Mayıs 2025 11:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





