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İzmir'in bu ilçelerinde sular kesilecek! İşte 25 Mayıs Pazar su kesintileri

Son dakika haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak su kesintilerinin detayları İZSU tarafından paylaşıldı. Duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de hangi ilçede sular ne zaman gelecek? İşte 25 Mayıs Pazar 2025 İzmir su kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

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İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek! İşte 25 Mayıs Pazar su kesintileri

Son dakika haberleri... Bugün İzmir'de su kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 25 Mayıs Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek! İşte 25 Mayıs Pazar su kesintileri

ALİAĞA YUKARI ŞEHİTKEMAL 25.05.2025 saat 10:03 ile 13:03 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek! İşte 25 Mayıs Pazar su kesintileri

ÇEŞME YALI 25.05.2025 saat 10:16 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek! İşte 25 Mayıs Pazar su kesintileri

KARABAĞLAR ARAP HASAN, BASIN SİTESİ, TAHSİN YAZICI, VATAN 25.05.2025 saat 10:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek! İşte 25 Mayıs Pazar su kesintileri

URLA BALIKLIOVA 25.05.2025 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.