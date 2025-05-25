İzmir'in bu ilçelerinde sular kesilecek! İşte 25 Mayıs Pazar su kesintileri
Son dakika haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak su kesintilerinin detayları İZSU tarafından paylaşıldı. Duyuruya göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de hangi ilçede sular ne zaman gelecek? İşte 25 Mayıs Pazar 2025 İzmir su kesintisi detayları...
HABER MERKEZİ
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Son dakika haberleri... Bugün İzmir'de su kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte 25 Mayıs Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...