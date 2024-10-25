İzmir'in bu ilçelerinde sular kesilecek! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'de bugün (25 Ekim Cuma) birçok ilçede suların kesileceği duyuruldu. Mağdur olmamak için vatandaşlar İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı araştırıyor. İzmir'in Balçova, Bayındır, Bornova, Dikili, Güzelbahçe, Karabaüşar, Ödemiş ve Urla ilçelerinde sular kesilecek. Peki İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 25 Ekim Cuma İzmir'de su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 25 Ekim 2024 11:03 Son Güncelleme : 25 Ekim 2024 11:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





