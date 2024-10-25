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İzmir'in bu ilçelerinde sular kesilecek! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'de bugün (25 Ekim Cuma) birçok ilçede suların kesileceği duyuruldu. Mağdur olmamak için vatandaşlar İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı araştırıyor. İzmir'in Balçova, Bayındır, Bornova, Dikili, Güzelbahçe, Karabaüşar, Ödemiş ve Urla ilçelerinde sular kesilecek. Peki İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 25 Ekim Cuma İzmir'de su kesintisinin detayları...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları merak ediliyor. İZSU bugün yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 25 Ekim Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

BALÇOVA TELEFERİK 25.10.2024 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

BAYINDIR KARAVELİLER 25.10.2024 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

BORNOVA ATATÜRK, İNÖNÜ MAH 25.10.2024 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde sular kesilecek! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

GÜZELBAHÇE KAHRAMANDERE 25.10.2024 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.