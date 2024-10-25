İzmir'in bu ilçelerinde sular kesilecek! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Son dakika İzmir haberleri... İZSU İzmir'de bugün (25 Ekim Cuma) birçok ilçede suların kesileceği duyuruldu. Mağdur olmamak için vatandaşlar İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı araştırıyor. İzmir'in Balçova, Bayındır, Bornova, Dikili, Güzelbahçe, Karabaüşar, Ödemiş ve Urla ilçelerinde sular kesilecek. Peki İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 25 Ekim Cuma İzmir'de su kesintisinin detayları...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları merak ediliyor. İZSU bugün yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 25 Ekim Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...