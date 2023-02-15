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Haberler Galeri İzmir'in bu ilçelerinde sular yok! Kesinti 10 saati bulabilir

İzmir'in bu ilçelerinde sular yok! Kesinti 10 saati bulabilir

İzmir'in 9 ilçesine su kesintisi uyarısı yapıldı. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini paylaştı. 15 Şubat Çarşamba sular ne zaman kesilecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 10:37 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 10:47
İzmir’in bu ilçelerinde sular yok! Kesinti 10 saati bulabilir

Su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU bugün 15 Şubat Çarşamba İzmir'de yaşanacak su kesintilerini paylaştı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İşte 15 Şubat Çarşamba zmir'de suların kesileceği ilçeler ve saat aralıkları...

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İzmir’in bu ilçelerinde sular yok! Kesinti 10 saati bulabilir

BAYRAKLI ALPASLAN, CENGİZHAN, MUHİTTİN ERENER, FUAT EDİP BAKSI, ÇAY, R.ŞEVKET İNCE, ÇİÇEK 15.02.2023 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde sular yok! Kesinti 10 saati bulabilir

BEYDAĞ CUMHURİYET 15.02.2023 saat 10:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde sular yok! Kesinti 10 saati bulabilir

ÇEŞME ILICA 15.02.2023 saat 01:00 ile 10:30 arasında yaklaşık 9 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerinde sular yok! Kesinti 10 saati bulabilir

ÇEŞME REİSDERE 15.02.2023 saat 10:35 ile 14:35 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

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