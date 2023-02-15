İzmir’in bu ilçelerinde sular yok! Kesinti 10 saati bulabilir

Su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU bugün 15 Şubat Çarşamba İzmir'de yaşanacak su kesintilerini paylaştı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İşte 15 Şubat Çarşamba zmir'de suların kesileceği ilçeler ve saat aralıkları...