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İzmir'in bu ilçelerinde sular yok! Kesinti 10 saati bulabilir
İzmir'in 9 ilçesine su kesintisi uyarısı yapıldı. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini paylaştı. 15 Şubat Çarşamba sular ne zaman kesilecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 10:37Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 10:47
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Su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU bugün 15 Şubat Çarşamba İzmir'de yaşanacak su kesintilerini paylaştı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İşte 15 Şubat Çarşamba zmir'de suların kesileceği ilçeler ve saat aralıkları...