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İzmir'in bu ilçelerine kesinti uyarısı! 18 Şubat Cumartesi sular ne zaman gelecek?
İzmir'in birçok ilçesine su kesintisi uyarısı yapıldı. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini paylaştı. 18 Şubat Cumartesi sular ne zaman kesilecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 12:03
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Su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU bugün 18 Şubat Cumartesi İzmir'de yaşanacak su kesintilerini paylaştı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İşte 18 Şubat Cumartesi İzmir'de suların kesileceği ilçeler ve saat aralıkları...