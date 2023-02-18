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Haberler Galeri İzmir'in bu ilçelerine kesinti uyarısı! 18 Şubat Cumartesi sular ne zaman gelecek?

İzmir'in bu ilçelerine kesinti uyarısı! 18 Şubat Cumartesi sular ne zaman gelecek?

İzmir'in birçok ilçesine su kesintisi uyarısı yapıldı. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini paylaştı. 18 Şubat Cumartesi sular ne zaman kesilecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 12:03
İzmir’in bu ilçelerine kesinti uyarısı! 18 Şubat Cumartesi sular ne zaman gelecek?

Su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU bugün 18 Şubat Cumartesi İzmir'de yaşanacak su kesintilerini paylaştı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İşte 18 Şubat Cumartesi İzmir'de suların kesileceği ilçeler ve saat aralıkları...

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İzmir’in bu ilçelerine kesinti uyarısı! 18 Şubat Cumartesi sular ne zaman gelecek?

BAYRAKLI ADALET 18.02.2023 saat 11:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerine kesinti uyarısı! 18 Şubat Cumartesi sular ne zaman gelecek?

BUCA ÇAĞDAŞ, AYDOĞDU, MURATHAN, İZKENT, CUMHURİYET 18.02.2023 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerine kesinti uyarısı! 18 Şubat Cumartesi sular ne zaman gelecek?

ÇEŞME İSMET İNÖNÜ 18.02.2023 saat 10:40 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçelerine kesinti uyarısı! 18 Şubat Cumartesi sular ne zaman gelecek?

GAZİEMİR HÜRRİYET 18.02.2023 saat 11:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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