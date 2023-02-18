İzmir'in bu ilçelerine kesinti uyarısı! 18 Şubat Cumartesi sular ne zaman gelecek?

İzmir'in bu ilçelerine kesinti uyarısı! 18 Şubat Cumartesi sular ne zaman gelecek?

İzmir'in birçok ilçesine su kesintisi uyarısı yapıldı. İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerini paylaştı. 18 Şubat Cumartesi sular ne zaman kesilecek? İzmir'de su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte haberin detayları...