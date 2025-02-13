İzmir'in bu ilçesinde 28 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 13 Şubat su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün (13 Şubat Perşembe) İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. İzmir'in Aliağa, Beydağ, Buca, Karabağlar, Karaburun, Kınık, Kiraz, Konak, Menemen, Ödemiş ve Urla ilçelerinde kesintisi yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 13 Şubat Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 13 Şubat 2025 11:14 Son Güncelleme : 13 Şubat 2025 11:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





