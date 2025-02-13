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Haberler Galeri İzmir'in bu ilçesinde 28 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 13 Şubat su kesintisi

İzmir'in bu ilçesinde 28 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 13 Şubat su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün (13 Şubat Perşembe) İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. İzmir'in Aliağa, Beydağ, Buca, Karabağlar, Karaburun, Kınık, Kiraz, Konak, Menemen, Ödemiş ve Urla ilçelerinde kesintisi yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 13 Şubat Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

SEMANUR ARSLAN

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İzmir’in bu ilçesinde 28 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 13 Şubat su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU bugün yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 13 Şubat Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

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İzmir’in bu ilçesinde 28 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 13 Şubat su kesintisi

ALİAĞA ŞAKRAN HASBİ EFENDİ, ŞAKRAN SAYFİYE 13.02.2025 saat 10:09 ile 12:09 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçesinde 28 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 13 Şubat su kesintisi

BEYDAĞ ÇAMLIK 13.02.2025 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçesinde 28 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 13 Şubat su kesintisi

BUCA MURATHAN 13.02.2025 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçesinde 28 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 13 Şubat su kesintisi

KARABAĞLAR İHSAN ALYANAK, PEKER 13.02.2025 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçesinde 28 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 13 Şubat su kesintisi

KARABURUN MORDOĞAN 13.02.2025 saat 08:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçesinde 28 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 13 Şubat su kesintisi

KINIK AŞAĞI 13.02.2025 saat 10:36 ile 12:36 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçesinde 28 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 13 Şubat su kesintisi

KİRAZ OLGUNLAR 12.02.2025 saat 08:00 ile 13.02.2025 saat 12:00 arasında yaklaşık 28 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçesinde 28 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 13 Şubat su kesintisi

KİRAZ ÖREN 12.02.2025 saat 08:00 ile 13.02.2025 saat 13:00 arasında yaklaşık 29 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçesinde 28 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 13 Şubat su kesintisi

KONAK ETİLER, KOCAKAPI, OĞUZLAR 13.02.2025 saat 10:37 ile 12:37 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçesinde 28 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 13 Şubat su kesintisi

ÖDEMİŞ ARTICAK, ÇAĞLAYAN, ÇOBANLAR, DOLAYLAR, GÖLCÜK, GÜNLÜCE, IŞIK, MURSALLI, YOLÜSTÜ 13.02.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in bu ilçesinde 28 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 13 Şubat su kesintisi

URLA KALABAK, ŞİRİNKENT 13.02.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.