İzmir'in bu ilçesinde 28 saatlik su kesintisi! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 13 Şubat su kesintisi
Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün (13 Şubat Perşembe) İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. İzmir'in Aliağa, Beydağ, Buca, Karabağlar, Karaburun, Kınık, Kiraz, Konak, Menemen, Ödemiş ve Urla ilçelerinde kesintisi yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 13 Şubat Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
SEMANUR ARSLAN
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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU bugün yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 13 Şubat Perşembe İzmir su kesintisi detayları...