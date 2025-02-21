İzmir'in bu ilçesinde oturanlar dikkat! Sular 9 saat gelmeyecek
Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün (21 Şubat Cuma) İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 21 Şubat Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
SEMANUR ARSLAN
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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU bugün yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 21 Şubat Cuma İzmir su kesintisi detayları...
BAYRAKLI ALPASLAN, BAYRAKLI, ÇİÇEK, FUAT EDİP BAKSI 21.02.2025 saat 11:44 ile 13:44 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ÇANKAYA, MİTHATPAŞA, MURAT 21.02.2025 saat 11:47 ile 13:47 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN GAZİ MUSTAFA KEMAL, İNÖNÜ, 85.YIL CUMHURİYET 21.02.2025 saat 09:41 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ARTICAK, BALABANLI, BOZDAĞ, BÜYÜKAVULCUK, ÇAMLICA, ÇAYIR, DEMİRDERE, GÜNEY, HAMAM, KAZANLI, KÜÇÜKÖREN, KÜRE, TEKKE 21.02.2025 saat 06:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
URLA ZEYTİNLER 21.02.2025 saat 10:47 ile 14:47 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
URLA İÇMELER, TORASAN 21.02.2025 saat 10:52 ile 13:52 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.