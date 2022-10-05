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Haberler Galeri İzmir'in cennet köşelerinden! 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

İzmir'in cennet köşelerinden! 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

İzmir'in Dikili ilçesinde yer alan ve doğal güzelliğiyle bilinen Aşıklar Şelalesi ve Mağaraları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilerek korumaya alındı.

Giriş Tarihi: 5 Ekim 2022 Çarşamba 10:37 Güncelleme Tarihi: 5 Ekim 2022 Çarşamba 10:39
İzmir’in cennet köşelerinden! ’Kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi

Dikili'ye 19 kilometre uzaklıktaki Nebiler köyünde bulunan Aşıklar Şelalesi, yöreye özgü bitki örtüsü, berrak nehirleri ve mağaraları ile dikkat çekiyor. 3 farklı şelalenin bulunduğu 1300 metrekarelik bölgede Ağlayan Mağara, Saklı Mağara ve İkiz Mağara da yer alıyor.

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İzmir’in cennet köşelerinden! ’Kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi

Bölgeyi ziyaret edenler, mağaraların arasındaki yolculuğu tamamladıktan sonra kendilerini şelalenin serin sularında ferahlatma imkanı buluyor. Yeşille mavinin her tonunun bir araya geldiği bölge, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, korumaya alındı.

İzmir’in cennet köşelerinden! ’Kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi

Resmi Gazete'de yer alan ilanda, "İzmir İli, Dikili İlçesi sınırları içerisinde bulunan Nebiler Şelalesi ve Mağaraları potansiyel doğal sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

İzmir’in cennet köşelerinden! ’Kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi
İzmir’in cennet köşelerinden! ’Kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi
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