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Haberler Galeri İzmir'in dikkat çeken köşesi! Tarihi dokusunu koruyan Bademli keşfedilmeyi bekliyor

İzmir'in dikkat çeken köşesi! Tarihi dokusunu koruyan Bademli keşfedilmeyi bekliyor

Geçmişten bu yana fidancılık merkezi olarak bilinen İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bademli Mahallesi, yemyeşil dokusu, mimari yapısı ve doğal kaynak sularıyla turizmde hak ettiği değeri almak istiyor.

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 15:28 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 15:29
İzmir'in dikkat çeken köşesi! Tarihi dokusunu koruyan Bademli keşfedilmeyi bekliyor

İzmir'e 120, Ödemiş'e ise 19 kilometre uzaklıktaki "saklı cennet", Bademli'nin doğusunda Beydağ, batısında Ovakent, kuzeyinde Kaymakçı, güneyinde ise Aydın'ın Köşk ve Sultanhisar ilçeleri yer alıyor.

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İzmir'in dikkat çeken köşesi! Tarihi dokusunu koruyan Bademli keşfedilmeyi bekliyor
Yaklaşık 3 bin nüfuslu olan ve tarihi dokusuyla da görenleri kendine hayran bırakan beldede, tarihi Salih Efendi, Çapanoğlu ve Apbaş mescitleri ile Abdülbaki, Hayrettin Efendi, Kılcızade Mehmet Ağa ve Derviş Ağa camileri yer alıyor.
İzmir'in dikkat çeken köşesi! Tarihi dokusunu koruyan Bademli keşfedilmeyi bekliyor

Evliya Çelebi'nin de Seyahatname eserinde adından söz ettiği Bademli, tarihi dokusunu bugüne taşıyan yerlerden biri olarak dikkati çekiyor.

Bademlili olup mahallenin 14. yüzyıldan bugüne kadarki tarihini araştıran Van 100. Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Top, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin geçmişte çok önemli kültürlere ev sahipliği yaptığını söyledi.

İzmir'in dikkat çeken köşesi! Tarihi dokusunu koruyan Bademli keşfedilmeyi bekliyor

Çevredeki kalıntılardan Bizans döneminde, buranın bir yerleşim olduğunun anlaşıldığını ifade eden Top, şunları kaydetti:

"Burada Orta Çağ ve sonrasında yerleşim görünmektedir. Potamya Kalesi'nden gelen ilk ismini böyle almıştır. Daha sonra 14. yüzyılda Türk fetihlerine sahne olmuştur. Bademli'de bulunan zeytin ağaçları da Orta Çağ'dan kalmadır. Bu zeytinliklerin çoğu Bizans döneminden kalma tarihi ağaçlardır. Zeytinin gövdesine baktığımız zaman o yılların izlerini görmek mümkün. Tabii zeytin ağacı sürekli budandığı için üst kısmı yenileniyor ama gövdesi doğal, tarihi bir abide olarak duruyor."

İzmir'in dikkat çeken köşesi! Tarihi dokusunu koruyan Bademli keşfedilmeyi bekliyor
Mehmet Top, mahallede çok sayıda tarihi cami ve mescidin de bulunduğunu anımsatarak bunlardan Kılcızade Mehmet Ağa tarafından yaptırılan caminin ise farklı özelliklere sahip olduğunu anlattı.
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