İzmir'in dikkat çeken köşesi! Tarihi dokusunu koruyan Bademli keşfedilmeyi bekliyor

Çevredeki kalıntılardan Bizans döneminde, buranın bir yerleşim olduğunun anlaşıldığını ifade eden Top, şunları kaydetti:

"Burada Orta Çağ ve sonrasında yerleşim görünmektedir. Potamya Kalesi'nden gelen ilk ismini böyle almıştır. Daha sonra 14. yüzyılda Türk fetihlerine sahne olmuştur. Bademli'de bulunan zeytin ağaçları da Orta Çağ'dan kalmadır. Bu zeytinliklerin çoğu Bizans döneminden kalma tarihi ağaçlardır. Zeytinin gövdesine baktığımız zaman o yılların izlerini görmek mümkün. Tabii zeytin ağacı sürekli budandığı için üst kısmı yenileniyor ama gövdesi doğal, tarihi bir abide olarak duruyor."