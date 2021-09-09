İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı

İzmir'in kurtuluşunun 99. yıldönümü etkinlikleri kapsamında süvari birlikleri, İzmir Valiliği önünde temsili olarak İzmir'in kurtuluşunu canlandırdı. Ardından Cumhuriyet Meydan'ında çeşitli gösterilerle 9 Eylül coşkusu devam etti. Saat 15.45'de süvari birliklerinin Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüyüşünün ardından İzmir semaları, saat 16.15'den itibaren önce Genel Havacılık uçakları ve İzmir kulüpleri selamlama uçuşuna sahne olacak. Ardından Hürkuş gösteri uçuşu, Solo Türk, Türk Yıldızları, Jandarma Çelik Kanatlar gösterisi, Polis Havacılık Üzüm Salkımı, Sahil Güvenlik arama kurtarma ve selamlama ile Çelik Kanatlar Zeybek nefes kesen gösteriler yapacak.