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Haberler Galeri İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı

İzmir'in kurtuluşunun 99. yıldönümü etkinlikleri kapsamında süvari birlikleri, İzmir Valiliği önünde temsili olarak İzmir'in kurtuluşunu canlandırdı. Ardından Cumhuriyet Meydan'ında çeşitli gösterilerle 9 Eylül coşkusu devam etti. Saat 15.45'de süvari birliklerinin Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüyüşünün ardından İzmir semaları, saat 16.15'den itibaren önce Genel Havacılık uçakları ve İzmir kulüpleri selamlama uçuşuna sahne olacak. Ardından Hürkuş gösteri uçuşu, Solo Türk, Türk Yıldızları, Jandarma Çelik Kanatlar gösterisi, Polis Havacılık Üzüm Salkımı, Sahil Güvenlik arama kurtarma ve selamlama ile Çelik Kanatlar Zeybek nefes kesen gösteriler yapacak.

Giriş Tarihi: 9 Eylül 2021 Perşembe 12:18 Güncelleme Tarihi: 9 Eylül 2021 Perşembe 12:18
İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı, coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde Zafer Yürüyüşü ile başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunumu ile devam eden program kapsamında, İzmir'in kurtarılması da canlandırdı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Valiliği önünde yerlerini aldıktan sonra süvari birlikleri temsili olarak İzmir'in kurtarılmasını canlandırdı.

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İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Ardından Türk bayrağı İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, süvari birlik komutanına Kur'an-ı Kerim ve bayrak takdiminde bulundu.

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı

9 EYLÜL COŞKUSU SÜRECEK
Saat 15.45'de süvari birliklerinin Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüyüşünün ardından İzmir semaları, saat 16.15'den itibaren önce Genel Havacılık uçakları ve İzmir kulüpleri selamlama uçuşuna sahne olacak. Ardından Hürkuş gösteri uçuşu, Solo Türk, Türk Yıldızları, Jandarma Çelik Kanatlar gösterisi, Polis Havacılık Üzüm Salkımı, Sahil Güvenlik arama kurtarma ve selamlama ile Çelik Kanatlar Zeybek nefes kesen gösteriler yapacak. İzmir'in 99. yıl kurtuluş coşkusu, 9 Eylül akşamında zirve yapacak.

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde saat 20.15'de Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak fener alayı yürüyüşü sırasında İzmirliler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Kordon'u adeta "gelincik tarlasına" çevirecek.

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
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