İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı, coşkuyla kutlanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde Zafer Yürüyüşü ile başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunumu ile devam eden program kapsamında, İzmir'in kurtarılması da canlandırdı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Valiliği önünde yerlerini aldıktan sonra süvari birlikleri temsili olarak İzmir'in kurtarılmasını canlandırdı.