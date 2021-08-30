İzmir’in Efesi TEKNOFEST için yola çıktı

Gelinen bu nokta elbette çok önemli bir başarıdır. Bu projenin başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Sürecin en başından itibaren yakinen takip ettiğim çalışmalarınızda ortaya koyduğunuz emeğin karşılığını aslında şu andan itibaren almaya başladığınıza inanın. Zira bu büyük ve eşsiz deneyim, size imkansız bir şeyin olmadığını önemli olanın inanç ve azim olduğunu gösterdi. Bu proje, bizim ve bizimle aynı hedefe inananların bir projesi."