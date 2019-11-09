İzmir’in en yaşanabilir ilçeleri hangileri?

Bir araştırmaya göre Çeşme, yaşam kalitesi açısından İzmir'in ilk sırasında yer alıyor. Ege'nin gözbebeği olan turistik ilçe, Türkiye'de ise 12. sırada... Çeşme'ye İzmir'de en yakın iki ilçe ise Konak ve Karşıyaka