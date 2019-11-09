İzmir’in en yaşanabilir ilçeleri hangileri?

Bir araştırmaya göre Çeşme, yaşam kalitesi açısından İzmir'in ilk sırasında yer alıyor. Ege'nin gözbebeği olan turistik ilçe, Türkiye'de ise 12. sırada... Çeşme'ye İzmir'de en yakın iki ilçe ise Konak ve Karşıyaka
Giriş Tarihi: 9 Kasım 2019 Cumartesi 12:25Güncelleme Tarihi: 9 Kasım 2019 Cumartesi 12:27
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Bir araştırmaya göre Çeşme, yaşam kalitesi açısından İzmir'in ilk sırasında yer alıyor. Ege'nin gözbebeği olan turistik ilçe, Türkiye'de ise 12. sırada... Çeşme'ye İzmir'de en yakın iki ilçe ise Konak ve Karşıyaka...
Bir araştırmaya göre Çeşme, yaşam kalitesi açısından İzmir'in ilk sırasında yer alıyor. Ege'nin gözbebeği olan turistik ilçe, Türkiye'de ise 12. sırada... Çeşme'ye İzmir'de en yakın iki ilçe ise Konak ve Karşıyaka...
A derecesi ile İzmir'in en yaşanabilir üçüncü ilçesi olan Karşıyaka ise Türkiye genelinde 23'üncü oldu.
Refah düzeyi, kültürel seviye, eğitim düzeyi gibi kategorilerdeki çeşitli parametrelere göre, bölgelerin yaşanabilirlik düzeylerini hesaplayan Reidin Sosyoekonomik Derecelendirme çalışmasında 1255 mahalle ve 258 ilçe değerlendirildi.
Listenin ilk altı ilçesi İstanbul'dan çıkarken, İzmir'in Çeşme ilçesi A+ puanıyla 12'nci sıradan ilk 15'e girerek, Türkiye'nin sosyoekonomik açıdan en yaşanabilir 15 ilçesi arasında yer almayı başardı.