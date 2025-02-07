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İzmir'in flamingoları şehirle bütünleşiyor

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşam alanları Gediz Deltası olan flamingoların bir kısmı, kış aylarında besin arayışıyla iç körfeze yönelerek adeta şehirle bütünleşiyor.

AA

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İzmir'in flamingoları şehirle bütünleşiyor
İzmir’in flamingoları şehirle bütünleşiyor

Doğu Akdeniz'in en önemli sulak alanlarından biri olan Gediz Deltası, aralarında flamingoların da bulunduğu 300 farklı türden binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor.

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İzmir'in flamingoları şehirle bütünleşiyor
İzmir’in flamingoları şehirle bütünleşiyor

Flamingolar, kış aylarında besin bulmak için İzmir Körfezi'nin sığ sularında hareket ediyor, iç körfezdeki Alsancak Limanı ve Meles Deltası gibi bölgelere gelip şehir merkezine yaklaşıyor. Yaklaşık 50 flamingo, günün ilk ışıklarıyla avlanmaya başlayarak gün boyu iç körfezde beslenmeye devam ediyor.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Uzman Biyolog Emrah Çoban, kentleşmenin flamingoların İzmir Körfezi'ndeki doğal alanlarını kuşattığını söyledi.

İzmir'in flamingoları şehirle bütünleşiyor
İzmir’in flamingoları şehirle bütünleşiyor

Bu kuşların yaşam alanlarının daralması ve besin arayışı nedeniyle şehir içinde görüldüğünü ifade eden Çoban, şöyle konuştu:

"Flamingolar suyu filtreleyerek beslendiği için körfezdeki kirlilikten doğrudan etkileniyor. Bölgede bulunan ve denizle birleşen dereler ciddi risk oluşturuyor. Körfeze karışan ağır metaller ve kimyasal atıklar, suyun kalitesini düşürüyor.

İzmir'in flamingoları şehirle bütünleşiyor
İzmir’in flamingoları şehirle bütünleşiyor

Flamingolar ve diğer su kuşları, beslendikleri suyu süzerek içindeki küçük omurgasızları tüketiyor. Ancak bu süreçte zararlı maddeleri de vücutlarına alıyorlar. Uzun vadede bu durum, kuşların sağlığını tehdit edebilir ve popülasyonlarında düşüşe yol açabilir."