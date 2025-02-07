İzmir’in flamingoları şehirle bütünleşiyor

Bu kuşların yaşam alanlarının daralması ve besin arayışı nedeniyle şehir içinde görüldüğünü ifade eden Çoban, şöyle konuştu:



"Flamingolar suyu filtreleyerek beslendiği için körfezdeki kirlilikten doğrudan etkileniyor. Bölgede bulunan ve denizle birleşen dereler ciddi risk oluşturuyor. Körfeze karışan ağır metaller ve kimyasal atıklar, suyun kalitesini düşürüyor.