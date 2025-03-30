İzmir’in gezilecek en güzel yerleri: İşte bayram rotası...

Ege'nin incisi İzmir, hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle göz dolduran şehirlerden. Kentte gezilecek yerler sadece denizle sınırlı olmayıp antik kalıntılardan modern meydanlara, şirin köylerden büyüleyici sahillere kadar birçok seçenek bulunuyor. Eğer İzmir'i keşfetmeye karar verdiyseniz, saatlerce gezip görebileceğiniz yerlerle dolu bu şehirde her köşe ayrı bir güzellik sunuyor. İşte İzmir'in gezilecek en güzel yerleri...