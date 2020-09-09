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Haberler Galeri İzmir'in kurtuluşu kutlanıyor! Coşku 'Zafer Yürüyüşü' ile başladı

İzmir'in kurtuluşu kutlanıyor! Coşku 'Zafer Yürüyüşü' ile başladı

İzmir'in kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri başladı. Etkinlikler geleneksel, "Zafer Yürüyüşü" ile başladı. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirilecek.

Giriş Tarihi: 9 Eylül 2020 Çarşamba 10:50 Güncelleme Tarihi: 9 Eylül 2020 Çarşamba 10:51
İzmir'in kurtuluşu kutlanıyor! Coşku 'Zafer Yürüyüşü' ile başladı

İzmir'in kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri geleneksel "Zafer Yürüyüşü" ile başladı.

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İzmir'in kurtuluşu kutlanıyor! Coşku 'Zafer Yürüyüşü' ile başladı

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü, birbirinden renkli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.

İzmir'in kurtuluşu kutlanıyor! Coşku 'Zafer Yürüyüşü' ile başladı

İzmir'in kurtuluş günü etkinlikleri sabah erken saatlerde 98. yıl Zafer Yürüyüşü ile başladı.

İzmir'in kurtuluşu kutlanıyor! Coşku 'Zafer Yürüyüşü' ile başladı

Basmane Karakolu önünde toplanan İzmirliler, Lozan Meydanı'na kadar yürüdü.

İzmir'in kurtuluşu kutlanıyor! Coşku 'Zafer Yürüyüşü' ile başladı

Şanlı Türk ordusunun İzmir'e girerken kullandığı tarihi güzergah üzerinde düzenlenen yürüyüşte gaziler ile Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip eden İzmirliler, sosyal mesafe kuralına uyarak 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağını birlikte taşıdı.

İzmir'in kurtuluşu kutlanıyor! Coşku 'Zafer Yürüyüşü' ile başladı

Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirilecek.
İHA

İzmir'in kurtuluşu kutlanıyor! Coşku 'Zafer Yürüyüşü' ile başladı
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