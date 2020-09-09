İzmir'in kurtuluşu kutlanıyor! Coşku 'Zafer Yürüyüşü' ile başladı

Şanlı Türk ordusunun İzmir'e girerken kullandığı tarihi güzergah üzerinde düzenlenen yürüyüşte gaziler ile Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip eden İzmirliler, sosyal mesafe kuralına uyarak 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağını birlikte taşıdı.