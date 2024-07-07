İzmir’in o ilçelerine kentsel dönüşüm uyarısı: Çok ciddi anlamda çalışmalar yapılmalı

Kentsel dönüşümde bir takım değişikliklerin yapılması gerektiğini aktaran Mesut Güleroğlu, inşaat maliyetlerinin arttığını, bu durumun vatandaşla müteahhitleri karşı karşıya getirdiğini söyleyerek, "İnşaat maliyetleri gün gün artıyor. Bunlar da otomatikman vatandaşa, mal sahiplerine yansıyor. Kimisi dairesini ödeyemeden, içine giremeden dairesini satmak zorunda kalıyor. Böylece kentsel dönüşümde ciddi sıkıntılar ortaya çıkıyor. Eskiden yarış yapıyorlardı, 'o binayı ben alayım', 'orayı ben alayım' diye. Bu ani yükselmeler, özellikle dolar endeksli olarak inşaat maliyeti hesaplandığında çok ciddi sıkıntılar oluyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Güleroğlu, kentsel dönüşüm düzenlemelerinin pafta bazında yapılması gerektiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Kentsel dönüşümler yerinde dönüşüm değil, pafta bazında, adalar bazında yapılmalı ki o bölgenin demografik yapısını farklı bir boyuta getirmeli. Yollar, parklar, bahçeler, yeşil alanlar daha farklı kalmalı. Yüksek kata izin verilmeli. Tabii ki bu da deprem yönetmeliğinin uygun şartlarında olan yerlere göre bakmak gerekiyor."