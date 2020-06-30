İzmir’in o mahallesinde vakalarda büyük artış! Herkese test yapıldı!

'VAKA SAYISI 70'E YÜKSELDİ'

Korona virüs vakalarının artış göstermesinin ardından bölgeye gelen Sağlık Bakanlığı filyasyon ekipleri tarafından tüm köylülere Covid-19 testi yapıldığını ifade eden Küner Mahalle Muhtarı Harun İbiş Aydın, "Yapılan son testlerle köyümüzdeki vaka sayısı 70 oldu. Test yapılmayan kimse kalmadı. Vatandaşlar bu süreçte evlerine çekildi. Köydeki kahvehane ve berberler bir süre daha kapalı kalacak. Tarla ve bahçesi olan vatandaşlar işlerini yaptıktan sonra evlerine gidiyor. Onun dışında kimse sokağa çıkmıyor. Bir süre daha bu şekilde tedbirli davranmaya devam edeceğiz. En kısa zamanda bu durumdan kurtulmak istiyoruz" dedi.