İzmir'in plajları atlı polis birliklerine emanet

Yaya devriye, Yunus, Martı ve köpekli polislerin sürekli denetim yaptığı plajlarda, 1 Temmuz itibarıyla atlı birlikler de sahaya indi. Kumsallarda 2 ve 4'erli ekipler olarak denetim yapıp devriye gezen atlı birlikler, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçip olaylara da anında müdahale ediyor.