İzmir'in plajları atlı polis birliklerine emanet

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden İzmir'de sahillerde, polis atlı birlikleri denetim yapmaya başladı. Emniyet Genel Müdürlüğünce tahsis edilen tırlar içinde ilçelere götürülen atlar, plajlardaki vatandaşların da ilgisini çekiyor.
Giriş Tarihi: 5 Temmuz 2020 Pazar 11:40Güncelleme Tarihi: 5 Temmuz 2020 Pazar 11:40
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Yaz aylarıyla birlikte hareketliliğin arttığı plajlarda ek tedbirler alan İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, güvenlik önlemlerini artırdı.
Yaya devriye, Yunus, Martı ve köpekli polislerin sürekli denetim yaptığı plajlarda, 1 Temmuz itibarıyla atlı birlikler de sahaya indi. Kumsallarda 2 ve 4'erli ekipler olarak denetim yapıp devriye gezen atlı birlikler, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçip olaylara da anında müdahale ediyor.
Atlı birlikler, vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılanıyor.
ATLAR TIRLARLA İLÇELERE TAŞINIYOR
İl Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atlı devriyeleri halkın yoğun olduğu alanlarda kullandıklarını söyledi.
Atlı birliklerin özellikle maçlarda, toplumsal olaylarda ve yaya yoğunluğunun bulunduğu alanlarda görev yaptığını kaydeden Alan, Emniyet Genel Müdürlüğünün gönderdiği tırla artık atların ilçelere de götürülebildiğini anlattı.