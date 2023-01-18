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Haberler Galeri İzmir'in sevimli misafirleri yeşil papağanlar

İzmir'in sevimli misafirleri yeşil papağanlar

Doğal yaşam alanları Afrika ve Güney Asya olan yeşil papağanlar, Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkenin iklim şartlarına uyum sağladı. Bilimsel ismi "Psittacula Krameri" olan yeşil papağanlar İzmir Kültürpark'ta sıklıkla görülüyor.

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 10:17 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 10:22
İzmir’in sevimli misafirleri yeşil papağanlar

Doğal yaşam alanları Afrika ve Güney Asya olan yeşil papağanlar, yasa dışı canlı hayvan ticaretinin etkisiyle Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkenin iklim şartlarına uyum sağladı.

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İzmir’in sevimli misafirleri yeşil papağanlar

Anavatanları dışında popülasyonunu artırarak yerleşik bir tür haline gelen ve bilimsel ismi "Psittacula Krameri" olan yeşil papağanlar, İzmir Kültürpark'taki ağaçlık alanlarda da sıklıkla görülebiliyor.

İzmir’in sevimli misafirleri yeşil papağanlar

İşte İzmir'in sevimli dostlarından görüntüler...

İzmir’in sevimli misafirleri yeşil papağanlar
İzmir’in sevimli misafirleri yeşil papağanlar
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