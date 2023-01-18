İzmir'in sevimli misafirleri yeşil papağanlar

Doğal yaşam alanları Afrika ve Güney Asya olan yeşil papağanlar, Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkenin iklim şartlarına uyum sağladı. Bilimsel ismi "Psittacula Krameri" olan yeşil papağanlar İzmir Kültürpark'ta sıklıkla görülüyor.