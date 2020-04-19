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Haberler Galeri İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı'nda koronavirüs sessizliği

İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı'nda koronavirüs sessizliği

İzmir'in asırlardır hem kültürel hem de ekonomik merkezi olarak dikkati çeken, adeta "şehrin kalbi" konumundaki tarihi Kemeraltı Çarşısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde en sessiz dönemlerini yaşıyor.

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2020 Pazar 12:02 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2020 Pazar 12:02
İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı'nda koronavirüs sessizliği

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan ve geçmişi 15'inci yüzyıla kadar uzanan tarihi çarşı, Mezarlıkbaşı semtinden başlayıp Konak Meydanı'na kadar uzanıyor. Yaklaşık 270 hektarlık alanda Tarihi İzmir Limanı etrafında şekillenen çarşı, ilk olarak Hisar Camisi etrafında kurulan hanlar ve dükkanlarla hizmete başlıyor.

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İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı'nda koronavirüs sessizliği

İzmir Limanı'na gelen malların hem iç pazara hem de dış pazara sunulmasıyla çarşının içinde de irili ufaklı işletmelerin sayısı her geçen gün artıyor. Liman etrafında gelişerek kentin ekonomik merkezi olma noktasında başrolü kapan çarşı, yıllar boyunca çeşitli medeniyetlerin buluşması noktası oluyor.

İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı'nda koronavirüs sessizliği

EKONOMİK VE KÜLTÜREL BULUŞMA NOKTASI

İçerisinde bulunan camilerin yanında havraları ve kiliseleriyle dinlerin buluşma noktası olarak örnek çarşılar arasında gösterilen bölge, bazı büyük firmaların da kuruluş hikayesinin yazıldığı yer olarak göze çarpıyor. Çarşının tarihinde ağırlıklı olarak yerel ticaretle uğraşan Müslüman ve Yahudi nüfusun yanından uluslararası ticarette hakim olan Levantenler de bölgenin kadim sakinleri olarak dikkati çekiyor.

İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı'nda koronavirüs sessizliği

Yıllarca ticaretin kalbi olan, zaman içinde daha da yoğunlaşan dükkanlar ve işletmelerin yanında kültürel olarak da etkisi artan Kemeraltı, İzmir denilince akla gelen ilk yerler arasında yer alıyor.

İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı'nda koronavirüs sessizliği

"YOK" YOKTUR KEMERALTI'NDA

Günümüzde sadece İzmirliler değil komşu illerde yaşayanlar da aradıklarını bulmak için Kemeraltı'na geliyor. Kimi gelinliği için, kimi çok eski bir plak için asırlık sokaklarda yol alırken, bir küçük düğmeden koca dolaplara, iğneden cep telefonuna yüz binlerce ürünün satışı yapılıyor.

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