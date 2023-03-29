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İzmir'in yüksek kesimleri beyaza büründü! 'Dün yazı yaşarken, bugün kışı yaşıyoruz'
İzmir'in yüksek kesimleri beyaza büründü! 'Dün yazı yaşarken, bugün kışı yaşıyoruz'
Yurdun büyük kısmı Mart ayı sonunda beyaza büründü. İzmir'in bazı ilçelerinde yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkisini gösterdi. Vatandaşlar "Dün yazı yaşarken, bugün kışı yaşıyoruz. Uzun zaman sonra bu tarihte böyle bir kar yağışı oldu" dedi.
Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 11:17
Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 11:25
İzmir ve Manisa'da ılık ve güneşli hava yerini soğuğa bırakırken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Bornova'nın Beşyol Mahallesi dün akşam saatlerinde etkili olan kar nedeniyle beyaza bürüdü.
Beşyol'un yanı sıra Ödemiş ve Spil Dağı Milli Parkı da karla kaplandı.
Mart ayının son günlerinde yağan karın sürpriz olduğunu söyleyen vatandaşlardan Zeki Davran, "Dün yazı yaşarken, bugün kışı yaşıyoruz.
Gece saatlerinde başlayıp, sabah kadar yağdı ve sürpriz oldu. Burada kar yağışı oluyor. Ancak bu tarihte beklemiyorduk. Uzun zaman sonra bu tarihte böyle bir kar yağışı oldu" dedi.