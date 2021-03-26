İzmirli 10 yaşındaki Lara Turan'ın resmine büyük ilgi

Eserinde geçmişi ve bugünü aynı anda anlattığını belirten Turan, "Bu ödülü kazanmak benim için çok önemli. 4 yıldır resim yapıyorum. Resim benim için hayal gücü, yeni şeyler yaratmak anlamına geliyor. Aldığım sonuç da beni çok mutlu etti." dedi.