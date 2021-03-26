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Haberler Galeri İzmirli 10 yaşındaki Lara Turan'ın resmine büyük ilgi

İzmirli 10 yaşındaki Lara Turan'ın resmine büyük ilgi

İzmirli 10 yaşındaki Lara Turan, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi anlattığı resimle 21. Japonya Kanagawa Prize Yarışması'nın özel seçkisinde yer buldu.

Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 19:08 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 19:09
İzmirli 10 yaşındaki Lara Turan'ın resmine büyük ilgi

Bornova ilçesinde yaşayan 4. sınıf öğrencisi Turan, 56 ülkeden eserlerin yarıştığı uluslararası sergiye kursiyeri olduğu Mutluluk Sanat Atölyesi aracılığıyla katıldı.

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İzmirli 10 yaşındaki Lara Turan'ın resmine büyük ilgi

Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen yarışmada 8 bin 62 eserin değerlendirilmesi sonucu Bangladeş'ten Nafisa Maliyat Syeda Grand Prize adı verilen büyük ödülü kazandı.

İzmirli 10 yaşındaki Lara Turan'ın resmine büyük ilgi

Türkiye'den Lara Turan'ın "Tarihin sıfır noktası" olarak adlandırılan Göbeklitepe'yi resmettiği eseriyle uluslararası seçkide yer buldu.

İzmirli 10 yaşındaki Lara Turan'ın resmine büyük ilgi

Lara Turan, AA muhabirine, büyük ilgi duyduğunu Göbeklitepe'yi resmettiği eserinde bölgedeki gerçek sembolleri kullandığını ifade etti.

İzmirli 10 yaşındaki Lara Turan'ın resmine büyük ilgi

Eserinde geçmişi ve bugünü aynı anda anlattığını belirten Turan, "Bu ödülü kazanmak benim için çok önemli. 4 yıldır resim yapıyorum. Resim benim için hayal gücü, yeni şeyler yaratmak anlamına geliyor. Aldığım sonuç da beni çok mutlu etti." dedi.

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