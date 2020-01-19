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> İzmirli avukat mesleğini bıraktı şimdi bu işi yapıyor
İzmirli avukat mesleğini bıraktı şimdi bu işi yapıyor
İzmir'de 10 yıl avukatlık yapan Duru İpek Doğan, baktığı davaların kendisinde yarattığı psikolojik etki nedeniyle mesleğini bırakıp restoran açtı. Eski avukat Duru İpek Doğan, "Eskiden yüksek mahkeme kararlarını okurdum şimdi yemek kitapları okuyorum, yeni yemekler araştırıyorum" dedi
Giriş Tarihi: 19 Ocak 2020 Pazar 12:49
Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2020 Pazar 12:49
İzmir'de yaşayan Duru İpek Doğan, 10 yıl yaptığı avukatlığı stresli bulup mesleğini bırakarak restoran açtı.
Doğan, çocukluk hayali olan avukatlık mesleğini yapmak için 2005 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Okurken bir avukatın yanında çalışmaya başlayan Doğan, mezun olduktan sonra kendi bürosunu açtı.
Aile, miras ve iş hukuku davalarına bakan Doğan, İzmir Barosunun çocuk ve kadın hakları komisyonunda da çalıştı.
Doğan, on yıllık meslek hayatında karşılaştığı vakalar ve baktığı dosyaların kendisinde travmatik etkilere neden olması nedeniyle mesleğini bırakıp aşçı olmaya karar verdi.
Aşçılık eğitimi ve staj döneminin ardından Hatay semtinde bir restoran açan Doğan, burada yaptığı yöresel yemekleri müşterileriyle buluşturuyor.