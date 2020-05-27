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Haberler Galeri İzmirli çocuklar yağışa rağmen parklara koştu

İzmirli çocuklar yağışa rağmen parklara koştu

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde yağışa rağmen park ve oyun alanlarına akın etti.

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 14:05 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 14:05
İzmirli çocuklar yağışa rağmen parklara koştu

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde halen haftada bir gün 11.00-15.00 saatlerinde sokağa çıkmalarına izin verilen çocuklar, kentte etkili olan yağışa rağmen aileleriyle dışarıya çıktı.

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İzmirli çocuklar yağışa rağmen parklara koştu

Çocuklarına yağmurluk giydirip, şemsiyelerle sokağa çıkaran bazı aileler, parkların ıslak olması nedeniyle yürüyüş yapmayı tercih etti.

İzmirli çocuklar yağışa rağmen parklara koştu

Geçtiğimiz hafta çocuk sesleriyle yankılanan Kordon'daki park ve oyun alanları, kısmen boş kaldı. Bazı anne ve babaların yağmura rağmen çocuklarıyla parkta vakit geçirdikleri görüldü. Bazı aileler de bebek arabalarına yağmurluk takarak sahilde yürüdü.

İzmirli çocuklar yağışa rağmen parklara koştu

Kültür Park'a gelen aileler, yağış nedeniyle parka gidemediklerini, yürüyüş yaparak çocuklarına izin verilen saatleri değerlendirdiklerini ifade ettiler.
AA

İzmirli çocuklar yağışa rağmen parklara koştu
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