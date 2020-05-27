İzmirli çocuklar yağışa rağmen parklara koştu

Geçtiğimiz hafta çocuk sesleriyle yankılanan Kordon'daki park ve oyun alanları, kısmen boş kaldı. Bazı anne ve babaların yağmura rağmen çocuklarıyla parkta vakit geçirdikleri görüldü. Bazı aileler de bebek arabalarına yağmurluk takarak sahilde yürüdü.