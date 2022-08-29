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İzmirli vatandaşlar dikkat! Sular 15 saat kesilecek

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre 29 Ağustos Pazartesi bugün İzmir'de Kiraz, Buca, Kınık, Ödemiş, Seferhisar, Ödemiş'te su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 29 Ağustos Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:25 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





