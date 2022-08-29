İzmirli vatandaşlar dikkat! Sular 15 saat kesilecek
İZSU tarafından yapılan duyuruya göre 29 Ağustos Pazartesi bugün İzmir'de Kiraz, Buca, Kınık, Ödemiş, Seferhisar, Ödemiş'te su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 29 Ağustos Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:25
Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:29
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 29 Ağustos Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
ALİAĞA
HACIÖMERLİ 29.08.2022 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA
EFELER 29.08.2022 saat 08:30 ile 09:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ
ATAŞEHİR 29.08.2022 saat 09:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK
FATİH 29.08.2022 saat 08:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.