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Haberler Galeri İzmirli vatandaşlar dikkat! Sular 15 saat kesilecek

İzmirli vatandaşlar dikkat! Sular 15 saat kesilecek

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre 29 Ağustos Pazartesi bugün İzmir'de Kiraz, Buca, Kınık, Ödemiş, Seferhisar, Ödemiş'te su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 29 Ağustos Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:25 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:29
İzmirli vatandaşlar dikkat! Sular 15 saat kesilecek

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 29 Ağustos Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmirli vatandaşlar dikkat! Sular 15 saat kesilecek

ALİAĞA

HACIÖMERLİ 29.08.2022 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmirli vatandaşlar dikkat! Sular 15 saat kesilecek

BUCA

EFELER 29.08.2022 saat 08:30 ile 09:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmirli vatandaşlar dikkat! Sular 15 saat kesilecek

ÇİĞLİ

ATAŞEHİR 29.08.2022 saat 09:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmirli vatandaşlar dikkat! Sular 15 saat kesilecek

KINIK

FATİH 29.08.2022 saat 08:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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