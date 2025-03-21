İzmirliler dikkat! Saatler süren elektrik kesintisine hazır olun! GDZ Elektrik 21 Mart Cuma elektrik kesintisi
İzmir'in bugün (21 Mart Cuma 2025) birçok ilçesinde saatler süren elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruda tedbirli olunmasına dikkat çekildi. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrikler kesilecek? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi kaç sürecek? İşte merak edilen soruların yanıtı...
SEMANUR ARSLAN
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
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Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 21 Mart Cuma 2025 İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
21 Mart Cuma 2025 Kesinti ID : 3326966 Saat : 9:00 - 14:00 Durum : Başladı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları BORNOVA / İZMİR Rafet Paşa ( 5373. Sk. 5375. Sk. 5376. Sk. 5377. Sk. 5378. Sk. ) Kesinti ID : 3326976 Saat : 9:00 - 14:00 Durum : Başladı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları BORNOVA / İZMİR Rafet Paşa ( 5381. Sk. 5379. Sk. 5373. Sk. 5372. Sk. ) Kesinti ID : 3327247 Saat : 12:00 - 14:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları BORNOVA / İZMİR Erzene ( 130/5. Sk. 130. Sk. 130/6. Sk. )
21 Mart Cuma 2025 Kesinti ID : 3327392 Saat : 10:00 - 16:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları ÇEŞME / İZMİR Reisdere ( 6078/1. Sk. 6152. Sk. 6151. Sk. 6147/2. Sk. 6147/1. Sk. 6124. Sk. 6121. Sk. 6120. Sk. 6119/5. Sk. 6119/4. Sk. 6119/3. Sk. 6119/2. Sk. 6119/1. Sk. 6082. Sk. 6081. Sk. 6080/1 6078/4. Sk. 6078/3. Sk. 6078/2. Sk. 6078. Sk. 6075/3. Sk. 6075/2. Sk. 6075/1. Sk. 6069. Sk. 6064/2. Sk. 6064/1. Sk. 6064. Sk. 6002. Sk. 6078/5 ) Şifne ( 6353. Sk. 6420/1 SK 6420/1 SK )
21 Mart Cuma 2025 Kesinti ID : 3327151 Saat : 9:00 - 15:00 Durum : Başladı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları DİKİLİ / İZMİR Salihler ( begonvil Hilmi Koçak Sitesi Ziraatçılar Sitesi ) Kesinti ID : 3327161 Saat : 9:00 - 15:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları DİKİLİ / İZMİR Denizköy ( DENİZKÖY 16 Denizköy 12 Denizköy 10 15. Sk. Denizköy Cumhuriyet Denizköy 7 Denizköy 23 Denizköy 20 Denizköy 19 Denizköy 18/1 Denizköy 18 ) Kesinti ID : 3327162 Saat : 9:00 - 15:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları DİKİLİ / İZMİR Denizköy ( Denizköy 18/1 Denizköy 12 Denizköy 11 DEMİZKÖY 13 Denizköy 24 Sk. Denizköy 15 DENİZKÖY 16 Denizköy Cumhuriyet )
21 Mart Cuma 2025 Kesinti ID : 3326789 Saat : 10:00 - 16:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları FOÇA / İZMİR Cumhuriyet ( TEKİN KİPÖZ Alanya Cd. Bodrum Cd. M. Celal Akpolat Cd. İstanbul Cd. M.CELAL AKPOLAT 1110. Sk. ) Kesinti ID : 3326791 Saat : 10:00 - 16:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları FOÇA / İZMİR Mustafa Kemal Atatürk ( MEZBAHA ATİK Asya Sk. Aygün Sk. Aziz Nesin Cd. NAZIM HİKMET ORUÇ REİS KEMALETTİN TUĞCU TURGUT ÖZAL AÇIK BERRAK CEVHER AZİZ ) Kesinti ID : 3327435 Saat : 9:00 - 15:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları FOÇA / İZMİR Kozbeyli ( KOZBEYLİ KÜME EVLER KIVILCIM KEMAL ANADOL Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi KOZBEYLİ KÜME EVLERİ ) Kesinti ID : 3327442 Saat : 9:00 - 15:00 Durum : Başladı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları FOÇA / İZMİR Kozbeyli ( KOZBEYLİ KÜME EVLERİ Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi Kozbeyli Küme Evleri KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ KOZBEYLİ KÜME EVLERİ )
21 Mart Cuma 2025 Kesinti ID : 3326624 Saat : 9:00 - 15:00 Durum : Başladı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları GAZİEMİR / İZMİR Menderes ( 1113. Sk. 1112. Sk. Vatan Cd. 1112/1. Sk. 1115. Sk. 1113/1. Sk. 1111. Sk. ) Kesinti ID : 3326633 Saat : 9:00 - 15:00 Durum : Başladı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları GAZİEMİR / İZMİR Menderes ( 1104. Sk. 1110/1. Sk. 1110/2. Sk. Büyük Menderes Cd. Vatan Vatan Cd. 1032. Sk. )
21 Mart Cuma 2025 Kesinti ID : 3327339 Saat : 9:00 - 15:00 Durum : Başladı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları KARABURUN / İZMİR Kösedere ( KÖSEDERE kösedere küme evleri Kösedere Köyü İç Yolu Kösedere Köyü Ağalarseki KÖSEDERE )
21 Mart Cuma 2025 Kesinti ID : 3327311 Saat : 9:00 - 15:00 Durum : Başladı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları KARŞIYAKA / İZMİR Goncalar ( Ordu Ali Alp Böke 6047. Sk. 6044. Sk. 6043. Sk. 6042. Sk. 6039. Sk. 6038. Sk. 6036. Sk. 1777/4. Sk. ) Dedebaşı ( Ordu Blv. Ali Alp Böke Cd. 6144. Sk. ) Kesinti ID : 3327448 Saat : 10:00 - 16:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları KARŞIYAKA / İZMİR Mavişehir ( Aziz Nesin Blv. ) Kesinti ID : 3327449 Saat : 10:00 - 16:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları KARŞIYAKA / İZMİR Mavişehir ( Caher Dudayev Blv. Aziz Nesin Blv. Hanri Benazus Caddesi Hasan Tahsin Uzer Caddesi )
21 Mart Cuma 2025 Kesinti ID : 3327271 Saat : 9:00 - 17:00 Durum : Başladı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları KEMALPAŞA / İZMİR Ulucak İstiklal ( Sıtkı Aydınel Cd. 9232. Sk. 9193. Sk. 9191. Sk. ) Ulucak Mustafa Kemal Atatürk ( 9223. Sk. 9219. Sk. 9217. Sk. 9212. Sk. 9210. Sk. 9209. Sk. 9197. Sk. 9193. Sk. 9191. Sk. 9250. Sk. 9221. Sk. Şehit Mustafa Akmansoy Caddesi Sıtkı Aydınel Cd. 9209 Mustafa İsmet İnönü MUSTAFA İSMET İNÖNÜ Mehmet Akif Ersoy Kocatepe Caddesi Celal Bayar 9267/1 Sk. 9267. Sk. 9260. Sk. 9258. Sk. 9255. Sk. 9254. Sk. 9205 Şehit Mustafa Akmansoy Cd. 9254 9195 ) Damlacık ( 9533 )
21 Mart Cuma 2025 Kesinti ID : 3327348 Saat : 10:00 - 17:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları KİRAZ / İZMİR Yağlar ( Yayla YAĞLAR Şemsiler Köyü İç Yolu Çayır Yağlar Köyü İç Yolu Yağlar Koyu İç Yolu Yağlar Yaglar Koyu İç Yolu ÇAYIR Denizli Ödemiş Yolu YAĞLAR YAĞLAR YAĞLAR ÇAYIR ÇAYIR YAĞLAR YAĞLAR ÇAYIR YAYLA YAYLA ÇAYIR ÇAYIR ÇAYIR ÇAYIR ÇAYIR ) Umurcalı ( ÇAYIR ) Şemsiler ( MANDAL ) Karaman ( KÖY CİVARI Yaglar Koyu İç Yolu Karaman Koyu İç Yolu KÖY CİVARI KÖY CİVARI KARAMAN KARAMAN KARAMAN KÖY CİVARI KÖY CİVARI KARAMAN KARAMAN ) Arkacılar ( OKKATAŞI Değirmenönü )
21 Mart Cuma 2025 Kesinti ID : 3327245 Saat : 10:00 - 16:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları KONAK / İZMİR Çınartepe ( Güneş Cd. ) Kesinti ID : 3327248 Saat : 10:00 - 16:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları KONAK / İZMİR Çınartepe ( 2623. Sk. 2621. Sk. 2620. Sk. 2619. Sk. 2649. Sk. 2652. Sk. 2653. Sk. Dicle Cd. ) Kesinti ID : 3327249 Saat : 10:00 - 16:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları KONAK / İZMİR Çınartepe ( 2628. Sk. 2630. Sk. 2631. Sk. 2632. Sk. 2633. Sk. 2634. Sk. 2635. Sk. 2636. Sk. 2637. Sk. 2638. Sk. 2639. Sk. 2640. Sk. 2641. Sk. 2643. Sk. 2645. Sk. 2647/1. Sk. 2648. Sk. Dicle Cd. 2622/1. Sk. 2623. Sk. 2624. Sk. 2627. Sk. 2629. Sk. 2622. Sk. )
Kesinti ID : 3327291 Saat : 9:00 - 17:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları MENDERES / İZMİR Akçaköy ( 7214 7214 851 sokak Yol Yeniköy Yolu Cd. MENDERES-ORHANLI YOLU Koy Yolu 853 Sk. ÇATALCA CADDESİ 7214 7214 851 ÇATALCA 7215 851 SOKAK 7214 7214 ) Çatalca ( 7429 ÇATALCA CAD. 7405 7410 sokak 7422 sokak 7424/1 7428 7425 SOKAK 7425 sokak 7419 sokak 7410 7406. Sk. 7427 Sk. 7419 7420 7429. Sk. Çatalca Cd. Çatalca Köyü Yolu 7407 sokak Çatalca cd. ) Dereköy ( 854 SOKAK MENDERES-ORHANLI YOLU 852 sokak 852 ) Kesinti ID : 3327334 Saat : 9:00 - 17:00 Durum : Başladı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları MENDERES / İZMİR Oğlananası Atatürk ( Turgut Reis Cd. Namık Kemal Cd. Mimar Sinan Cd. Barbaros Cd. ) Kısık ( 7706 )
21 Mart Cuma 2025 Kesinti ID : 3327230 Saat : 10:00 - 17:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları ÖDEMİŞ / İZMİR Kazanlı ( Kazanlı Köyü İç Yolu ) Balabanlı Kesinti ID : 3327231 Saat : 9:00 - 17:00 Durum : Başladı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları ÖDEMİŞ / İZMİR Tekke ( Ödemiş Salihli Yolu ) Bozdağ ( Kazım Dirik Cd Ödemiş Salihli Yolu ) Kesinti ID : 3327309 Saat : 9:30 - 15:30 Durum : Başladı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları ÖDEMİŞ / İZMİR Üç Eylül Demircili ( Demircili Köyü İç Yolu İzmir Ödemiş Yolu demircili küme evler ) Karadoğan ( İzmir Ödemiş Yolu ) Kesinti ID : 3327348 Saat : 10:00 - 17:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları ÖDEMİŞ / İZMİR Köfündere ( Köfündere Küme Evleri Köfündere Köyü KÖFÜNDERE Köfündere Küme Evleri ) Orhangazi ( ORAHANGAZİ KÜME EVLERİ Orhangazi Yolu ORHANGAZİ İÇ YOLU köy içi ) Çaylı
21 Mart Cuma 2025 Kesinti ID : 3327266 Saat : 9:00 - 14:00 Durum : Başladı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları TİRE / İZMİR Işıklar ( TİRE YOLU Rahmanlar küme evleri ) Yeniçiftlik
21 Mart Cuma 2025 Kesinti ID : 3327402 Saat : 9:00 - 14:00 Durum : Başladı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları TORBALI / İZMİR Atatürk ( 1556 1556 1555. Sk. 1553. Sk. 1547. Sk. 1549 1551 1534 BEKİR SAKARYA 1617 1611. Sk. 1608. Sk. 1607 Sk. 1596. Sk. 1594. Sk. 1560 1558 1540. Sk. 1541. Sk. 1542. Sk. 1543. Sk. 1544. Sk. 1545. Sk. 1546 Sk. ) Kesinti ID : 3327405 Saat : 9:00 - 14:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları TORBALI / İZMİR Karşıyaka ( 6 7308. Sk. 7310. Sk. 7320. Sk. ) Atatürk ( 1536 Sk. 1538 Sk. 1540. Sk. 1541. Sk. 1544. Sk. 1548 Sk. 1552. Sk. 1558 Sk. 1558 1560 1562. Sk. 1608. Sk. 1609. Sk. 1611. Sk. 1613 1617 6 1534 1619. Sk. 1550 1615 1554 ) Kesinti ID : 3327406 Saat : 11:00 - 17:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları TORBALI / İZMİR Tepeköy ( 4545. Sk. 4570 Sk. 4568 AYDIN 4566. Sk. 4549. Sk. 4564. Sk. ) Muratbey
21 Mart Cuma 2025 Kesinti ID : 3326973 Saat : 9:00 - 15:00 Durum : Başladı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları URLA / İZMİR Sıra ( MESTAN DAYI BİBERİYE RADİKA 8001/1 TERE HERCAİ 8001. Sk. ) Camiatik ( Kehribar Sk. Dörtyol Sk. Akik Sk. MESTAN DAYI YABANGÜLÜ ) Kuşçular ( 8004 8003 8001. Sk. MESTAN DAYI ) Kesinti ID : 3326988 Saat : 10:00 - 14:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları URLA / İZMİR Kuşçular ( 8029. Sk. 8037/1 Sk. Kasaba Evleri KUŞÇULAR )