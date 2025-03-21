İzmirliler dikkat! Saatler süren elektrik kesintisine hazır olun! GDZ Elektrik 21 Mart Cuma elektrik kesintisi

İzmir'in bugün (21 Mart Cuma 2025) birçok ilçesinde saatler süren elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruda tedbirli olunmasına dikkat çekildi. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrikler kesilecek? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi kaç sürecek? İşte merak edilen soruların yanıtı...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 21 Mart 2025 10:23 Son Güncelleme : 21 Mart 2025 10:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





