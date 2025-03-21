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Haberler Galeri İzmirliler dikkat! Saatler süren elektrik kesintisine hazır olun! GDZ Elektrik 21 Mart Cuma elektrik kesintisi

İzmirliler dikkat! Saatler süren elektrik kesintisine hazır olun! GDZ Elektrik 21 Mart Cuma elektrik kesintisi

İzmir'in bugün (21 Mart Cuma 2025) birçok ilçesinde saatler süren elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruda tedbirli olunmasına dikkat çekildi. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrikler kesilecek? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi kaç sürecek? İşte merak edilen soruların yanıtı...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İzmirliler dikkat! Saatler süren elektrik kesintisine hazır olun! GDZ Elektrik 21 Mart Cuma elektrik kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrik kesintisi olacak mı? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 21 Mart Cuma 2025 İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İzmirliler dikkat! Saatler süren elektrik kesintisine hazır olun! GDZ Elektrik 21 Mart Cuma elektrik kesintisi

ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa ( Karanfil Küme Evleri Sk. Gül Küme Evleri Sk. Cemalettin Aksu Cd. PAPATYA 2508 2260 2517 2521 Enver Aktürk Cd. Mehmet Akif Ersoy Cd. Zeynel Yavuz Cd. PAPATYA )
Bozköy ( Cemalettin Aksu Cd. )
Fatih ( Helvacı Foça Yolu Sk. )

İzmirliler dikkat! Saatler süren elektrik kesintisine hazır olun! GDZ Elektrik 21 Mart Cuma elektrik kesintisi

BAYINDIR / İZMİR


Kesinti ID : 3327266
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yakapınar ( Yakapınar Çayır Küme Evler Yakapınar Çayır Küme Evler )
Hasköy
Çırpı Cami
Kızılcaova
Yeşilova

İzmirliler dikkat! Saatler süren elektrik kesintisine hazır olun! GDZ Elektrik 21 Mart Cuma elektrik kesintisi


21 Mart Cuma 2025
Kesinti ID : 3326966
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA / İZMİR
Rafet Paşa ( 5373. Sk. 5375. Sk. 5376. Sk. 5377. Sk. 5378. Sk. )
Kesinti ID : 3326976
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA / İZMİR
Rafet Paşa ( 5381. Sk. 5379. Sk. 5373. Sk. 5372. Sk. )
Kesinti ID : 3327247
Saat : 12:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA / İZMİR
Erzene ( 130/5. Sk. 130. Sk. 130/6. Sk. )

İzmirliler dikkat! Saatler süren elektrik kesintisine hazır olun! GDZ Elektrik 21 Mart Cuma elektrik kesintisi

21 Mart Cuma 2025
Kesinti ID : 3327392
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ÇEŞME / İZMİR
Reisdere ( 6078/1. Sk. 6152. Sk. 6151. Sk. 6147/2. Sk. 6147/1. Sk. 6124. Sk. 6121. Sk. 6120. Sk. 6119/5. Sk. 6119/4. Sk. 6119/3. Sk. 6119/2. Sk. 6119/1. Sk. 6082. Sk. 6081. Sk. 6080/1 6078/4. Sk. 6078/3. Sk. 6078/2. Sk. 6078. Sk. 6075/3. Sk. 6075/2. Sk. 6075/1. Sk. 6069. Sk. 6064/2. Sk. 6064/1. Sk. 6064. Sk. 6002. Sk. 6078/5 )
Şifne ( 6353. Sk. 6420/1 SK 6420/1 SK )

İzmirliler dikkat! Saatler süren elektrik kesintisine hazır olun! GDZ Elektrik 21 Mart Cuma elektrik kesintisi


21 Mart Cuma 2025
Kesinti ID : 3327151
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
DİKİLİ / İZMİR
Salihler ( begonvil Hilmi Koçak Sitesi Ziraatçılar Sitesi )
Kesinti ID : 3327161
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
DİKİLİ / İZMİR
Denizköy ( DENİZKÖY 16 Denizköy 12 Denizköy 10 15. Sk. Denizköy Cumhuriyet Denizköy 7 Denizköy 23 Denizköy 20 Denizköy 19 Denizköy 18/1 Denizköy 18 )
Kesinti ID : 3327162
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
DİKİLİ / İZMİR
Denizköy ( Denizköy 18/1 Denizköy 12 Denizköy 11 DEMİZKÖY 13 Denizköy 24 Sk. Denizköy 15 DENİZKÖY 16 Denizköy Cumhuriyet )

İzmirliler dikkat! Saatler süren elektrik kesintisine hazır olun! GDZ Elektrik 21 Mart Cuma elektrik kesintisi


21 Mart Cuma 2025
Kesinti ID : 3326789
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
FOÇA / İZMİR
Cumhuriyet ( TEKİN KİPÖZ Alanya Cd. Bodrum Cd. M. Celal Akpolat Cd. İstanbul Cd. M.CELAL AKPOLAT 1110. Sk. )
Kesinti ID : 3326791
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
FOÇA / İZMİR
Mustafa Kemal Atatürk ( MEZBAHA ATİK Asya Sk. Aygün Sk. Aziz Nesin Cd. NAZIM HİKMET ORUÇ REİS KEMALETTİN TUĞCU TURGUT ÖZAL AÇIK BERRAK CEVHER AZİZ )
Kesinti ID : 3327435
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
FOÇA / İZMİR
Kozbeyli ( KOZBEYLİ KÜME EVLER KIVILCIM KEMAL ANADOL Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi KOZBEYLİ KÜME EVLERİ )
Kesinti ID : 3327442
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
FOÇA / İZMİR
Kozbeyli ( KOZBEYLİ KÜME EVLERİ Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi Kozbeyli Küme Evleri KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ KOZBEYLİ KÜME EVLERİ )

İzmirliler dikkat! Saatler süren elektrik kesintisine hazır olun! GDZ Elektrik 21 Mart Cuma elektrik kesintisi

21 Mart Cuma 2025
Kesinti ID : 3326624
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
GAZİEMİR / İZMİR
Menderes ( 1113. Sk. 1112. Sk. Vatan Cd. 1112/1. Sk. 1115. Sk. 1113/1. Sk. 1111. Sk. )
Kesinti ID : 3326633
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
GAZİEMİR / İZMİR
Menderes ( 1104. Sk. 1110/1. Sk. 1110/2. Sk. Büyük Menderes Cd. Vatan Vatan Cd. 1032. Sk. )

İzmirliler dikkat! Saatler süren elektrik kesintisine hazır olun! GDZ Elektrik 21 Mart Cuma elektrik kesintisi

21 Mart Cuma 2025
Kesinti ID : 3327339
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KARABURUN / İZMİR
Kösedere ( KÖSEDERE kösedere küme evleri Kösedere Köyü İç Yolu Kösedere Köyü Ağalarseki KÖSEDERE )

İzmirliler dikkat! Saatler süren elektrik kesintisine hazır olun! GDZ Elektrik 21 Mart Cuma elektrik kesintisi


21 Mart Cuma 2025
Kesinti ID : 3327311
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KARŞIYAKA / İZMİR
Goncalar ( Ordu Ali Alp Böke 6047. Sk. 6044. Sk. 6043. Sk. 6042. Sk. 6039. Sk. 6038. Sk. 6036. Sk. 1777/4. Sk. )
Dedebaşı ( Ordu Blv. Ali Alp Böke Cd. 6144. Sk. )
Kesinti ID : 3327448
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KARŞIYAKA / İZMİR
Mavişehir ( Aziz Nesin Blv. )
Kesinti ID : 3327449
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KARŞIYAKA / İZMİR
Mavişehir ( Caher Dudayev Blv. Aziz Nesin Blv. Hanri Benazus Caddesi Hasan Tahsin Uzer Caddesi )

İzmirliler dikkat! Saatler süren elektrik kesintisine hazır olun! GDZ Elektrik 21 Mart Cuma elektrik kesintisi


21 Mart Cuma 2025
Kesinti ID : 3327271
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KEMALPAŞA / İZMİR
Ulucak İstiklal ( Sıtkı Aydınel Cd. 9232. Sk. 9193. Sk. 9191. Sk. )
Ulucak Mustafa Kemal Atatürk ( 9223. Sk. 9219. Sk. 9217. Sk. 9212. Sk. 9210. Sk. 9209. Sk. 9197. Sk. 9193. Sk. 9191. Sk. 9250. Sk. 9221. Sk. Şehit Mustafa Akmansoy Caddesi Sıtkı Aydınel Cd. 9209 Mustafa İsmet İnönü MUSTAFA İSMET İNÖNÜ Mehmet Akif Ersoy Kocatepe Caddesi Celal Bayar 9267/1 Sk. 9267. Sk. 9260. Sk. 9258. Sk. 9255. Sk. 9254. Sk. 9205 Şehit Mustafa Akmansoy Cd. 9254 9195 )
Damlacık ( 9533 )

İzmirliler dikkat! Saatler süren elektrik kesintisine hazır olun! GDZ Elektrik 21 Mart Cuma elektrik kesintisi


21 Mart Cuma 2025
Kesinti ID : 3327348
Saat : 10:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KİRAZ / İZMİR
Yağlar ( Yayla YAĞLAR Şemsiler Köyü İç Yolu Çayır Yağlar Köyü İç Yolu Yağlar Koyu İç Yolu Yağlar Yaglar Koyu İç Yolu ÇAYIR Denizli Ödemiş Yolu YAĞLAR YAĞLAR YAĞLAR ÇAYIR ÇAYIR YAĞLAR YAĞLAR ÇAYIR YAYLA YAYLA ÇAYIR ÇAYIR ÇAYIR ÇAYIR ÇAYIR )
Umurcalı ( ÇAYIR )
Şemsiler ( MANDAL )
Karaman ( KÖY CİVARI Yaglar Koyu İç Yolu Karaman Koyu İç Yolu KÖY CİVARI KÖY CİVARI KARAMAN KARAMAN KARAMAN KÖY CİVARI KÖY CİVARI KARAMAN KARAMAN )
Arkacılar ( OKKATAŞI Değirmenönü )

İzmirliler dikkat! Saatler süren elektrik kesintisine hazır olun! GDZ Elektrik 21 Mart Cuma elektrik kesintisi

21 Mart Cuma 2025
Kesinti ID : 3327245
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KONAK / İZMİR
Çınartepe ( Güneş Cd. )
Kesinti ID : 3327248
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KONAK / İZMİR
Çınartepe ( 2623. Sk. 2621. Sk. 2620. Sk. 2619. Sk. 2649. Sk. 2652. Sk. 2653. Sk. Dicle Cd. )
Kesinti ID : 3327249
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KONAK / İZMİR
Çınartepe ( 2628. Sk. 2630. Sk. 2631. Sk. 2632. Sk. 2633. Sk. 2634. Sk. 2635. Sk. 2636. Sk. 2637. Sk. 2638. Sk. 2639. Sk. 2640. Sk. 2641. Sk. 2643. Sk. 2645. Sk. 2647/1. Sk. 2648. Sk. Dicle Cd. 2622/1. Sk. 2623. Sk. 2624. Sk. 2627. Sk. 2629. Sk. 2622. Sk. )

İzmirliler dikkat! Saatler süren elektrik kesintisine hazır olun! GDZ Elektrik 21 Mart Cuma elektrik kesintisi


Kesinti ID : 3327291
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
MENDERES / İZMİR
Akçaköy ( 7214 7214 851 sokak Yol Yeniköy Yolu Cd. MENDERES-ORHANLI YOLU Koy Yolu 853 Sk. ÇATALCA CADDESİ 7214 7214 851 ÇATALCA 7215 851 SOKAK 7214 7214 )
Çatalca ( 7429 ÇATALCA CAD. 7405 7410 sokak 7422 sokak 7424/1 7428 7425 SOKAK 7425 sokak 7419 sokak 7410 7406. Sk. 7427 Sk. 7419 7420 7429. Sk. Çatalca Cd. Çatalca Köyü Yolu 7407 sokak Çatalca cd. )
Dereköy ( 854 SOKAK MENDERES-ORHANLI YOLU 852 sokak 852 )
Kesinti ID : 3327334
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
MENDERES / İZMİR
Oğlananası Atatürk ( Turgut Reis Cd. Namık Kemal Cd. Mimar Sinan Cd. Barbaros Cd. )
Kısık ( 7706 )

İzmirliler dikkat! Saatler süren elektrik kesintisine hazır olun! GDZ Elektrik 21 Mart Cuma elektrik kesintisi


Kesinti ID : 3324045
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
MENEMEN / İZMİR
Yeşil Pınar ( 337 Sk. 105/2. Sk. 129. Sk. 302/1 305/1. Sk. 311/3. Sk. 314. Sk. 314/1. Sk. 316. Sk. 317. Sk. 318. Sk. 320. Sk. 321. Sk. 9315. Sk. 9311. Sk. 9310. Sk. 9309. Sk. 9308. Sk. 9307. Sk. 9306. Sk. 9305. Sk. 9304. Sk. 9302. Sk. 9301. Sk. 441. Sk. 424. Sk. 336. Sk. 322. Sk. 9312 320 320/1 323 Şair Mehmet Akif Ersoy Vali Kutlu Aktaş Cd. 9311 Mşair Mehmet Akif Ersoy Mehmet Akif Ersoy Cd. ASARLIK TOKİ İÇİ YOLU 9423. Sk. 9311/4 9311/1 )
Gölcük ( 9402 9418. Sk. 9413. Sk. 9412. Sk. 9411. Sk. 424. Sk. 420. Sk. 419/1. Sk. 9403. Sk. 9421. Sk. 419. Sk. 9417. Sk. 416. Sk. 415. Sk. 9409. Sk. 9422. Sk. 9423. Sk. 9425. Sk. 9432. Sk. 9434. Sk. 9437. Sk. 9439. Sk. Turgut Özal Blv. 441/1. Sk. 441. Sk. 414. Sk. 318. Sk. 134. Sk. 439/2 441/2. Sk. 442. Sk. 430. Sk. 431. Sk. 433. Sk. 435. Sk. 438. Sk. 439/2. Sk. 439/3. Sk. 444. Sk. 445. Sk. 426. Sk. 427. Sk. 428. Sk. 429. Sk. 446. Sk. 447. Sk. 448. Sk. Şair Mehmet Akif Ersoy 440. Sk. )
İncirli Pınar ( 129/1. Sk. 129/2. Sk. 129/3. Sk. 130. Sk. Vali Kutlu Aktaş Cd. 131. Sk. 105/2. Sk. 129. Sk. )
Göktepe
Kesinti ID : 3327378
Saat : 12:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
MENEMEN / İZMİR
Çavuş ( Çanakkale Asfaltı Çavuş Cd. Çavuşköy Yanık Köy Yolu Sk. )
Mermerli
Yıldırım
Yanıkköy
Hatundere ( Eski Foça Yolu Sk. Hatundere Foça Yolu Sk. )

İzmirliler dikkat! Saatler süren elektrik kesintisine hazır olun! GDZ Elektrik 21 Mart Cuma elektrik kesintisi


21 Mart Cuma 2025
Kesinti ID : 3327230
Saat : 10:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kazanlı ( Kazanlı Köyü İç Yolu )
Balabanlı
Kesinti ID : 3327231
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ÖDEMİŞ / İZMİR
Tekke ( Ödemiş Salihli Yolu )
Bozdağ ( Kazım Dirik Cd Ödemiş Salihli Yolu )
Kesinti ID : 3327309
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ÖDEMİŞ / İZMİR
Üç Eylül
Demircili ( Demircili Köyü İç Yolu İzmir Ödemiş Yolu demircili küme evler )
Karadoğan ( İzmir Ödemiş Yolu )
Kesinti ID : 3327348
Saat : 10:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ÖDEMİŞ / İZMİR
Köfündere ( Köfündere Küme Evleri Köfündere Köyü KÖFÜNDERE Köfündere Küme Evleri )
Orhangazi ( ORAHANGAZİ KÜME EVLERİ Orhangazi Yolu ORHANGAZİ İÇ YOLU köy içi )
Çaylı

İzmirliler dikkat! Saatler süren elektrik kesintisine hazır olun! GDZ Elektrik 21 Mart Cuma elektrik kesintisi

21 Mart Cuma 2025
Kesinti ID : 3327266
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
TİRE / İZMİR
Işıklar ( TİRE YOLU Rahmanlar küme evleri )
Yeniçiftlik

İzmirliler dikkat! Saatler süren elektrik kesintisine hazır olun! GDZ Elektrik 21 Mart Cuma elektrik kesintisi


21 Mart Cuma 2025
Kesinti ID : 3327402
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
TORBALI / İZMİR
Atatürk ( 1556 1556 1555. Sk. 1553. Sk. 1547. Sk. 1549 1551 1534 BEKİR SAKARYA 1617 1611. Sk. 1608. Sk. 1607 Sk. 1596. Sk. 1594. Sk. 1560 1558 1540. Sk. 1541. Sk. 1542. Sk. 1543. Sk. 1544. Sk. 1545. Sk. 1546 Sk. )
Kesinti ID : 3327405
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
TORBALI / İZMİR
Karşıyaka ( 6 7308. Sk. 7310. Sk. 7320. Sk. )
Atatürk ( 1536 Sk. 1538 Sk. 1540. Sk. 1541. Sk. 1544. Sk. 1548 Sk. 1552. Sk. 1558 Sk. 1558 1560 1562. Sk. 1608. Sk. 1609. Sk. 1611. Sk. 1613 1617 6 1534 1619. Sk. 1550 1615 1554 )
Kesinti ID : 3327406
Saat : 11:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
TORBALI / İZMİR
Tepeköy ( 4545. Sk. 4570 Sk. 4568 AYDIN 4566. Sk. 4549. Sk. 4564. Sk. )
Muratbey

İzmirliler dikkat! Saatler süren elektrik kesintisine hazır olun! GDZ Elektrik 21 Mart Cuma elektrik kesintisi

21 Mart Cuma 2025
Kesinti ID : 3326973
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Başladı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
URLA / İZMİR
Sıra ( MESTAN DAYI BİBERİYE RADİKA 8001/1 TERE HERCAİ 8001. Sk. )
Camiatik ( Kehribar Sk. Dörtyol Sk. Akik Sk. MESTAN DAYI YABANGÜLÜ )
Kuşçular ( 8004 8003 8001. Sk. MESTAN DAYI )
Kesinti ID : 3326988
Saat : 10:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
URLA / İZMİR
Kuşçular ( 8029. Sk. 8037/1 Sk. Kasaba Evleri KUŞÇULAR )