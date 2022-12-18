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Haberler Galeri İzmirliler güzel havanın tadını çıkardı! Kış gününde termometreler 22 dereceyi gördü

İzmirliler güzel havanın tadını çıkardı! Kış gününde termometreler 22 dereceyi gördü

Aralık ayı ile birlikte ülkenin pek çok bölgesinde sıcaklıklar hissedilir derecede düşerken İzmir'de bugün termometreler 22 dereceye kadar yükseldi. Güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler sahillere akın etti.

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 16:34 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 16:39
İzmirliler güzel havanın tadını çıkardı! Kış gününde termometreler 22 dereceyi gördü

Hava sıcaklığının 22 dereceye kadar yükseldiği İzmir'de, güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler açık alanlarda yoğunluk oluşturdu.

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İzmirliler güzel havanın tadını çıkardı! Kış gününde termometreler 22 dereceyi gördü

Aralık ayının ilk iki haftasını yağmurlu geçiren İzmir'de, hafta sonu sıcaklık 20 dereceyi aştı. Uzun yıllar aralık ayı sıcaklık ortalaması 10,5 santigrat derece olan kentte bugün termometreler 22 dereceyi gördü. Güzel havayı değerlendirmek isteyenler kentteki açık alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.

İzmirliler güzel havanın tadını çıkardı! Kış gününde termometreler 22 dereceyi gördü

Meydanlar, parklar ve sahilleri dolduranlar, güneşin keyfini çıkardı. Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde sahile çıkanlar yeşil alanlarda vakit geçirirken, çocuklar da parklarda oynadı.

İzmirliler güzel havanın tadını çıkardı! Kış gününde termometreler 22 dereceyi gördü

Kentin en hareketli noktalarından Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Karşıyaka Çarşısı'nın da yoğun olduğu görüldü. Bostanlı'daki sahil şeridini tercih edenler, yanlarında getirdikleri kamp sandalyelerine oturarak güneşin keyfini çıkardı.

İzmirliler güzel havanın tadını çıkardı! Kış gününde termometreler 22 dereceyi gördü

Sahile yakın yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

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