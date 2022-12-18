İzmirliler güzel havanın tadını çıkardı! Kış gününde termometreler 22 dereceyi gördü

Aralık ayı ile birlikte ülkenin pek çok bölgesinde sıcaklıklar hissedilir derecede düşerken İzmir'de bugün termometreler 22 dereceye kadar yükseldi. Güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler sahillere akın etti.