İzmirliler, yasağa saatler kala market ve pazar yerlerine koştu

Bayraklı ilçesindeki Yeni Girne Pazaryeri'ne gelen vatandaşlardan Şükran Ataş (43), "Geçen hafta karantina güzel geçti. Böyle olması iyi oldu. Böyle devam etmesi iyi olur. Alınan önlemler güzel" dedi. Pazara 9 aylık hamile eşi Ceylan Ünal ile gelen Ozan Ünal (39) da, "Pazara ihtiyaçlarımızı almaya geldik. Geçen hafta karantina nedeniyle evdeydik, iyiydi" diye konuştu. Ceylan Ünal ise, "Hamileliğinden dolayı zaten dışarı çıkamıyorum. Bu sürecin bir an önce bitmesini diliyorum" dedi.

