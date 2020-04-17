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İzmirliler, yasağa saatler kala market ve pazar yerlerine koştu
İzmirliler 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi market ve pazar yerlerine giderek, alışveriş yaptı. Denetim yapan güvenlik güçleri vatandaşları sosyal mesafeye uymaları için uyardı.
Giriş Tarihi: 17 Nisan 2020 Cuma 18:58Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2020 Cuma 19:01
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İzmir'in de aralarında olduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, hafta sonu, 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ekmek ve unlu mamul üretiminin yapıldığı fırın, tıbbi malzeme üretilen iş yerleri ile sağlık kuruluşları ve eczanelerin açık kalacağı yasak nedeniyle 2 gün boyunca market ve pazar yerleri kapalı olacak.
İzmirliler de bu yasağın başlamasına sayılı saatler kala market ve pazar yerlerine akın etti.
Pazar yeri girişlerinde önlemler alan zabıta ekipleri, vatandaşların ateşlerini ölçtü. Maskesiz gelenlere maske verildi. El dezenfektanları sıkılarak, pazar alanına girişler sağlandı. Anonslarla da sosyal mesafeye uyulması çağrısı yapıldı. Buna rağmen bazı vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı görüldü.
Bayraklı ilçesindeki Yeni Girne Pazaryeri'ne gelen vatandaşlardan Şükran Ataş (43), "Geçen hafta karantina güzel geçti. Böyle olması iyi oldu. Böyle devam etmesi iyi olur. Alınan önlemler güzel" dedi. Pazara 9 aylık hamile eşi Ceylan Ünal ile gelen Ozan Ünal (39) da, "Pazara ihtiyaçlarımızı almaya geldik. Geçen hafta karantina nedeniyle evdeydik, iyiydi" diye konuştu. Ceylan Ünal ise, "Hamileliğinden dolayı zaten dışarı çıkamıyorum. Bu sürecin bir an önce bitmesini diliyorum" dedi.
Adnan Menderes Üniversitesi Alman Dil ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Nilay Özkan (21), "Epey ihtiyacımız vardı. Pazar arabamızı doldurduk" dedi.