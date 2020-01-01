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İzmirliler yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla girdi

İzmirliler yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla "merhaba" dedi. Yılbaşı kutlamalarının yoğunlaştığı bölgelerde polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gözlendi.

Giriş Tarihi: 1 Ocak 2020 Çarşamba 00:45
İzmirliler yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla girdi

Yeni yılı bir arada karşılamak isteyen İzmirliler, soğuk havaya rağmen Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdu.

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İzmirliler yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla girdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte vatandaşlar, DJ Ozan Doğulu'nun verdiği konserle eğlendi.

İzmirliler yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla girdi

Yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan 10'dan geriye doğru sayan vatandaşlar, yakınlarına ve arkadaşlarına sarılarak yeni yıl sevincini yaşadı.

İzmirliler yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla girdi

Yılbaşı kutlamalarının yoğunlaştığı bölgelerde polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gözlendi.

İzmirliler yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla girdi
İzmirliler yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla girdi
İzmirliler yeni yıla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalarla girdi
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